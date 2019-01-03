2018全球空難奪556條人命　死亡人數創近5年新高

▲2018年10月印尼獅航JT610墜海造成機上189人罹難。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

航空安全網（Aviation Safety Network）資料顯示，在2018年發生15起空難事故，共造成556人死亡，遠高於過去5年平均。若以空難事故件數來看，去年航空安全排名第3，若以空難罹難人數來看，則是排名第9。2017年則是最安全的一年，10起空難事故僅造成44人喪生。

這15起空難事故包含12件載客航班、3件貨運航班，估計去年全球共有3780萬次航班，事故發生率約為252萬分之1。航空安全網執行長瑞特納（Harro Ranter）表示，若事故發生率要跟2000年相同的話，至少會發生64起空難意外，這可顯示過去20年間航空安全還還是有顯著進步。航空安全網指出，檢視過去5年空難數據後發現，失控意外（Loss of Control）是重大空安疑慮，25起致命空難中，有10起是失控引起。

2018年最嚴重的空難事故分別是，10月印尼獅航JT610班機起飛13分鐘後隨即墜海，機上189名乘客全數罹難、2月古巴航班因人為錯誤墜會，112名乘客罹難、2月伊朗阿塞曼航空公司墜毀扎格羅斯山脈，機上66名乘客全數罹難。