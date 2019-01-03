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美國前陸戰隊員潛入莫斯科被捕？家人喊冤：他是去喝喜酒

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▲▼美前海軍陸戰隊保羅疑似因從事間諜活動被俄國拘留。（圖／路透）

▲美前海軍陸戰隊保羅疑似因從事間諜活動被俄國拘留。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

俄羅斯當局日前表示已拘留一名美國陸戰隊的退休役軍人保羅，罪名為「從事間諜活動」。他的雙胞胎弟弟知道後立即喊冤，指出哥哥絕對是無辜的，「只是到莫斯科去喝往日同袍的喜酒」。CNN則分析，這起事件可能與俄羅斯總統普丁要求是放該國女間諜布提娜有關，保羅是一個相當有利的談判籌碼。

據CNN報導，現年48歲的保羅‧惠藍（Paul Whelan）曾在伊拉克的美軍陸戰隊服役，目前則是汽車零件製造商博格華納公司（BorgWarner）的安全總監，因此出國是常有的事。他的雙胞胎弟弟大衛‧惠藍（David Whelan）就力證哥哥清白，「保羅經常去俄羅斯工作、度假，這次去莫斯科是為了參加一位前陸戰隊隊員的婚宴。」

12月28日稍早保羅還跟新郎新娘一起，帶著婚裡嘉賓一同參觀克里姆林宮，沒想到當晚的婚宴保羅卻沒有出席，這對新婚夫妻立刻向俄國當局提交失蹤報告。

一直到1月1日早上，保羅的家人才透過媒體知道他被捕一事。大衛說，「知道他沒有死真的太好了，比起連絡不到的擔心，現在雖然還是相當焦慮，但至少知道他還活著。」

俄羅斯聯邦安全局（FSB）12月31日聲稱，保羅‧惠藍是在進行「間諜活動」時被捕，並且依據俄羅斯刑法第276條遭到起訴。保羅如果被判有罪，將面臨10至20年的有期徒刑。

大衛表示，「我無法想像一個擁有執法背景、同時也是前美國陸戰隊員、目前在企業安全部門工作、也知道旅行風險的人，怎麼會違反任何法律，更別提與間諜活動有關的法律」，並表示他們已與美國大使館和國務院聯繫，以取得援助跟資訊，「我認為目標只有一個，讓保羅回家。」

美國國務院發言人表示，俄羅斯已「正式通知」國務院有一名美國公民遭扣留，「根據維也納公約，俄羅斯有義務讓領事探視。我們已經申請了領事探視，並預計俄羅斯會提供。」基於隱私考量，國務院沒有提供更多相關細節。

保羅是在俄羅斯人布提娜（Maria Butina）簽署認罪協議不久後遭逮捕，布提娜先前因涉嫌參與俄羅斯干預2016年美國總統選舉，被控從事間諜活動而遭到逮補關押，她在協議認罪之前一直堅稱自己只是有意改善美俄關係的無辜外國學生。

CNN分析，俄羅斯逮捕保羅・惠藍此舉可能具有報復性，「普丁喜歡採取所謂的互惠措施，如果他選擇為釋放布提娜而協商，他會想要某種討價還價的籌碼。」

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關鍵字：間諜,俄羅斯,Paul Whelan,普丁,Maria Butina

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