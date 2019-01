美國前陸戰隊員潛入莫斯科被捕？家人喊冤：他是去喝喜酒

▲美前海軍陸戰隊保羅疑似因從事間諜活動被俄國拘留。(圖/路透)

俄羅斯當局日前表示已拘留一名美國陸戰隊的退休役軍人保羅,罪名為「從事間諜活動」。他的雙胞胎弟弟知道後立即喊冤,指出哥哥絕對是無辜的,「只是到莫斯科去喝往日同袍的喜酒」。CNN則分析,這起事件可能與俄羅斯總統普丁要求是放該國女間諜布提娜有關,保羅是一個相當有利的談判籌碼。

據CNN報導,現年48歲的保羅‧惠藍(Paul Whelan)曾在伊拉克的美軍陸戰隊服役,目前則是汽車零件製造商博格華納公司(BorgWarner)的安全總監,因此出國是常有的事。他的雙胞胎弟弟大衛‧惠藍(David Whelan)就力證哥哥清白,「保羅經常去俄羅斯工作、度假,這次去莫斯科是為了參加一位前陸戰隊隊員的婚宴。」

