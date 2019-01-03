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牛肉罐頭夾出「貓咪肛門」？他崩潰嘔：噁到2天無法吃飯

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▲▼牛肉咖哩罐頭。（圖／翻攝自Tesco官網）

▲牛肉咖哩罐頭。（圖／翻攝自Tesco官網）

國際中心／綜合報導

求內心陰影面積！英國一名30多歲的男子日前打開從超市買回來的牛肉罐頭，正準備大快朵頤一番時，沒想到等著他的卻是一個不明物體，乍看之下居然像動物的「肛門」，當場噁心到乾嘔，甚至整整兩天都食不下嚥。

據《每日郵報》報導，英國男子安德魯（Andrew Lee）在知名連鎖超市「特易購」（Tesco）購買一個「咖哩牛肉」罐頭，2018年12月開來搭配印度薄餅一起享用，不料吃到一半時，卻感覺很不對勁，罐頭內有一個不明物體，取出一看後瞬間反胃、食慾全消。

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▲安德魯在「咖哩牛肉」罐頭裡，發現這不明物體，瞬間食慾全消。（圖／翻攝自YouTube）

這塊噁心的東西上方開口帶有皺摺，下方則像是一根被切斷的管子，比罐頭內的其他肉塊體積都來的大，毛骨悚然的外觀讓人不得不連想成是「肚臍」、「貓咪肛門」。

「我不知道以後我該如何面對貓咪，該如何正常的看待他們。」安德魯相當崩潰，且聲稱自己整整兩天無法進食。上網投訴「特易購」後，這家公司則解釋，擔從趙遍上看來應該只是牛肉血管，不需要太敏感與過度聯想，希望安德魯可以把物體寄回生產商，方便進一步調查，同時對罐頭內出現「難以辨認」的物體致上最深的歉意。

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關鍵字：牛肉罐頭,貓咪肛門,Tesco,英國

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