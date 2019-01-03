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大立光領跌蘋概股 台股開盤跌59點摜破9500

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▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）
▲股市示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股終場延續反彈行情全面上漲作收，但最新公佈的12月亞洲區製造業 PMI 普遍跌破50榮枯線，加上國際利空不斷，在蘋概三王積弱不振，開盤同步走跌近2%疲勢下，領跌蘋概股，集中市場加權指數開盤跳空下跌59.89點，摜破9500大關以9494.25點開出，截至上午9點5分，傳產與金融也加入下跌行列，跌幅擴大至66點，後跌勢有止住，指數最低下探至9486.69點。

大立光（3008）開盤報每股3000元，早盤跌幅1.14%；台積電（2330）開盤報每股214元，跌幅2.05%；鴻海（2317）開盤報每股69元，跌幅1.43%。

台北股、匯市連2日2019年首開盤，終場形成股匯雙殺的不利走勢，大盤跌破 9600 點，昨日加權指數終場大跌173.27點、或1.78%，收在9554.14點；匯市方面也因外資大舉匯出近5億美元，終場新台幣貶值6.1分，收在30.794元，終止連兩升，股、匯同步走弱。

昨日美股收盤指數小漲，道瓊指數上漲18.78點，或0.08%，收23346.24點。S&P 500指數上漲3.18點，或 0.13%，收2510.03點。那斯達克指數上漲30.66點，或0.46%，收6665.94點。費城半導體指數上漲10.13點，或0.88 %，收1165.30 點。

法人建議，蘋果昨日因中國市場需求放緩下修第一季財測，使盤後交易下跌近8%，恐影響今日蘋概股表現，操作上建議保守以對。相較之下，櫃買指數昨日則守穩在平盤之上，顯示中小型股表現相對亮眼，除了受惠5G題材的 PCB 個股如光環、先豐、台燿等扮演撐盤角色，跌深的紡織族群如豐泰、聚陽、儒鴻等也展現反彈行情，顯示在國際情勢不確定性仍高、台股量能低迷的情況下，多方追價意願不高。

盤面以個股輪動表現為主，選股建議以5G、電動車、利基型 IC、生技等族群為主，操作上須嚴守紀律，順勢而為。

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關鍵字：開盤,加權指數,台股,美股,投資建議,亞股,蘋概股,大立光

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