台指期多空激戰摜破9500點大關　外資新年沒歸隊難回神

▲美股第一個交易日收小紅，不過亞股仍綠油油，台指期也跟著走跌，一舉摜破9500點。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

新年首個交易日美股收小紅，其中道瓊工業平均指數大跌近400點後收漲18點，不果亞股依舊不買單，幾乎一片綠油油，台指期今（3）日小跌開出後，跌幅逐步擴大，電子期扯後腿、金融期陷入平盤震盪，早盤跌近50點，失守9500點關卡支撐。

受全球經濟放緩影響，美股4大指數震盪後收高，其中道瓊工業平均指數盤中一度重挫近400點，隨即盤勢翻紅，終場上漲18.78點，漲幅0.08%，收在23346.24點；那斯達克指數收高30.66點，漲幅0.46%，以6665.94點作收；標準普爾500指數也漲3.18點，漲幅0.13%，收報2510.03點；費城半導體指數尾盤上揚10.13點，漲幅0.88%，收1165.3點。

台股、台指期周三是2019年首個交易日，台股加權指數開跌2.14點後隨即重挫，盤中大跌逾百點，市場觀望氣氛濃厚，終場下挫173.27點，收在9554.14點，成交值721.73億元，三大法人合計賣超98.93億元，自營商賣超4.33億元，投信買超0.65億元，外資及陸資賣超95.25億元。

台指期開紅盤日開低震盪，3大期指均呈現逆價差，盤中跌逾百點，連續失守9700、9600點關卡，終場下跌140點，以9529點作收，成交量16萬5919口。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少8172口至2510口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1萬1255口至3萬5769口。