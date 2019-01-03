執行長庫克看衰首財季　蘋果股價盤後重貶逾8％

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在週三（2）股市收盤後發表了一封公開信，內容提及，由於中國大陸地區的銷售出現放緩，該公司今年第一財季的營收將較先前分析預測來的低，也導致蘋果股價盤後重貶逾8％。

據《Fortune》報導，蘋果執行長庫克在蘋果網站上發表一封給與投資人的公開信，信中指出，該公司在今年第一財季的營收預估為840億美元，較去年同期的883億美元低，且這樣的數字也較先前分析師預估的890億～930億美元來的低。

庫克表示，該公司原先就估計一些新興市場經濟疲軟將帶來影響，事實證明，這些影響非常大，中國大陸尤其影響深遠。他表示，中國大陸經濟在2018年的下半年受到美中貿易戰影響而出現放緩，因為不確定的金融市場環境影響了消費者。相關數據也顯示，除了蘋果產品的銷售出現下滑，智慧型手機市場在大中華地區也確實出現萎縮。

儘管在中國大陸地區銷售遇到困難，庫克仍表示看好中國大陸市場的前景，他表示，中國大陸的iOS開發者是世界上最具創新性和活力的一群，且蘋果產品在中國大陸有很高的參與度和滿意度，蘋果在中國大陸的業績也寫下新紀錄，「我們很自豪能夠參與中國市場」。

蘋果週三（2）以上漲0.1％收在每股152.92美元，但在庫克這封公開信發表後，該公司股下重貶逾8％，來到每股145.15美元。