又是華為！　歐盟將加強對中國大陸科技公司審查

▲由於對於中國大陸科技公司的資安疑慮擔憂，歐盟可能將對中國大陸科技公司展開更嚴格的安全風險審查。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，歐盟即將針對5G頻譜進行競標，但由於對於中國大陸科技公司的資安疑慮擔憂，歐盟可能將對中國大陸科技公司展開更嚴格的安全風險審查。

據《金融時報》報導，西班牙、義大利、芬蘭等歐盟國家都預計已在2018年進行5G頻譜競標，其他國家則將時間訂在今年進行，估計將能為政府創造數十億歐元的收入。鑒於這樣的態勢，歐盟的官員正在由碩各國政府，希望政府不要過於衝動，以免做出未來可能產生後悔的決定。

近期有關中國大陸的資安風險疑慮層出不窮，報導指出，美國斯發布在上個月底指控兩名中國大陸公民進行全球性駭客行動，而去年底電信巨擘華為也遭到美國為首的多個盟國以恐危及國家安全為由抵制。歐盟外交官表示，美國、日本和澳大利亞等國提出的關於中國大陸企業越來越參與多國重要技術基礎設施的警報與歐洲擔憂情緒的上升趨勢相吻合。

而2016年中國大陸企業以40億歐元收購德國工業機器人製造商Kuka時，就引起了全球對於中國大陸企業主導市場的擔憂，而後德國政府還進行修法，提高非歐盟國家外資併購德國企業的審查標準。

但由於部分國家政府認為5G頻譜有利可圖，希望能讓電信商自由競標，華為領先的技術讓該公司被選中的機會大幅提升，也因此讓歐盟的圍堵計畫可能出現漏洞。5G頻譜未來除了電信業外，也可能深入交通、家電用品等領域。而華為方面對於各國有關使用該公司產品恐造成資安風險的指控依舊否認。

▼電信巨擘華為。（圖／CFP）