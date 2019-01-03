日本相機大廠佳能稱霸專利榜　南韓三星奪亞軍

▲日本相機大廠佳能（Canon）。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

外媒引述世界智慧財產權組織（WIPO）公布的最新報告指出，全球企業在2013年至2015年間所申請的專利家族當中，以日本相機大廠佳能（Canon）共申請了24006件專利家族（patent families）拿下冠軍。

據《Business Korea》報導，世界智慧財產權組織（WIPO）公布最新的「World Intellectual Property Indicators 2018」報告，該報告指出，全球企業在2013年至2015年間所申請的專利家族當中，前10名有8間企業位於亞洲，而前50名當中，有20間企業來自日本、13間來自中國大陸、7間來自韓國、6間來自美國以及4間來自德國。

而在2013年至2015年間所申請的專利家族的冠軍是由共申請了24006件專利家族（patent families）的日本相機大廠佳能（Canon）拿下，韓國消費性電子大廠三星電子則申請以21836件奪下第二名，中國大陸國營的國家電網有限公司以申請21635件排名第三，再來則是日本的三菱電子和美國IBM。

報導指出，據資料統計，全球企業申請的專利家族數量，從2001年的78萬，到了2015年增加至156萬，其中中國大陸占了2015年申請量的52.2％，再來則是日本的14.6％以及美國的10.4％。

▼韓國三星電子拿下第二名。（圖／美聯社）