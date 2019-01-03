賣醬油好過賣晶片的時代　謝金河：成真了

▲海天味業。（圖／翻攝海天味業官網）

財經中心／綜合報導

傳統來說，我們總認為高科技產業比傳統產業來的轉賺錢，但現在大陸的海天味業將顛覆這個觀念。

財信傳媒董事長謝金河昨（2）在臉書發表示，過去潤泰集團總裁尹衍樑曾說過，「將來賣醬油的會比賣晶片好賺！」大陸的海天味業正實踐了這句話。去年中國大陸深滬股市跌幅全球第一，但代號603288的海天味業股價卻一枝獨秀，在大A股大跌中，該公司股價逆勢上漲23.4%，表現甚至比貴州茅台還出色。

海天味業在2018年前三季營收達127.12億人民幣，淨利為31.31億人民幣，EPS1.16人民幣，毛利率46.47%，營業利益率29.3%。而若拿來跟台積電的毛利率48.53%相比，兩間公司可說是在伯仲之間，若與統一企業相比，還比統一企業的34.1%高出許多。

海天味業的生產基地設在廣東佛山，市值高達1857.9億人民幣（約新台幣8472元），直逼鴻海，而若是將這樣的市值放在台灣的話，海天味業甚至可以排到全台第四大企業。

謝金河也指出，海天味業與李錦記和貴州老干媽合稱中國大陸的三大醬料企業，其中除了海天味業有上市外，另外兩間公司財力雄厚，卻都堅持不上市。李錦記靠著賣蠔油、XO醬、辣妹醬等商品，卻能購入價值數百億港幣大樓，實力非比尋常。而由陶華碧創設的老干媽，主打香辣醬，已成中國幾代人難忘的口味，該公司前年納稅7.6億人民幣，是貴州最大民企納稅大戶。