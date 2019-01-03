16歲少女「環球獨航」失敗返家！ 「鬼船」遭棄9年後竟重新現身

▲艾比（Abby Sunderland）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

加州一名16歲女孩艾比（Abby Sunderland）在2010年時，曾經試圖用一艘小船創造航行全球的紀錄，不過卻因為船上設備故障和惡劣的天氣，讓她不得不放棄船和旅程；當時艾比將船留在海上，卻沒想到在經過9年之後，這艘「狂野之眼（Wild Eyes）」竟然2019年將至的前夕，驚喜的出現在印度洋上。

根據外媒報導，艾比在2010年1月23日時，帶著「狂野之眼」從加州啟航，但是卻因為太陽能發電不足，被迫停留在墨西哥海岸，在對船進行修理之後，她再次啟程，花了3個月的時間到達開普敦，並在當地稍作休息以便進行更多船隻上的維修。

▼「狂野之眼（Wild Eyes）」。（圖／達志影像／美聯社）

從墨西哥到南非的旅途當中，艾比成為有史以來最年輕通過南美最南端合恩角的水手。2010年6月10日，當艾比行駛過印度凱爾蓋朗群島（Kerguelen）東北部的印度洋時，她的遊艇遭遇強風，迫使她在使用衛星通話失敗後，按下兩個緊急信標。

當時艾比的船位於澳洲西海岸超過7600公里，她在被澳洲海事安全局（Australian Maritime Safety Authority）的搜索飛機找到之前，獨自一人於遭到損壞的船上過了一夜，並在6月12日時被一艘法國漁船救出，隨後被帶往馬達加斯加東海岸的法屬留尼旺島，以便可以搭飛機返回位於美國的家中。

事後艾比的故事被翻拍成電影，而她也寫了一本關於她經歷的書，並於2011年發行。不過原以為2010年時被艾比棄留在海上的「狂野之眼」已經失蹤，沒想到事隔9年，這艘船竟然在印度洋重新浮出水面，更被外界稱為「鬼船」。

報導中指出，在2018年12月31日時的中午12點半時，印度洋上的坎加魯島（袋鼠島）附近海域發現了「狂野之眼」，儘管船體已經翻覆更被許多藤壺覆蓋，但可以知道的是，這些年來這艘「鬼船」仍持續在海中漂浮，也為當時艾比的探險經歷增添可信性。