　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

遭老婆斷根「至少6公分」丟窗外！他手術接回增大…睡70女轉行AV界

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國知名「閹夫案」之一，遭老婆切斷陽具的AV男優波比特（John Wayne Bobbitt）。（圖／路透社）

▲美國知名「閹夫案」之一，遭老婆切斷陽具的AV男優波比特（John Wayne Bobbitt）。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

美國一名51歲男子波比特（John Wayne Bobbitt）轟動全球的案件是，25年前他與老婆爭吵，當晚老婆趁他睡覺時，竟拿廚房的刀具割掉他的陽具，甚至把整條東西丟到野外去。原本醫生判定，波比特這輩子應該不會再享受性愛高潮了，沒想到手術後3個月，他在床上仍然是一條活龍，睡了至少70位性感辣妹，甚至還轉行當起了AV男優，整段「閹夫案」訪談勵志故事在1月4日播出！

這起「閹夫案」發生時間是1993年6月23日晚上，當時26歲、住在美國維吉尼亞州的波比特在睡夢中突然感到一陣劇痛，痛醒後，發現自己的陽具和身體「分道揚鑣」，陽具至少6公分遭妻子洛琳娜（Lorena Bobbit）砍斷掉，還被扔到窗外。

洛琳娜事後相當懊悔，趕緊幫波比特送醫急救，接回自己的陽具，但她到案卻供稱波比特喝醉酒後一直想性侵她，還想做出更激烈的性虐待，為了保衛自己，於是她拿廚房的刀具切斷丈夫的下體，同時控告對方「婚內性侵」（marital sexual assault），兩人也隨即離婚；最後波比特以證據不足獲判無罪。

▲美國知名「閹夫案」之一，遭老婆切斷陽具的AV男優波比特（John Wayne Bobbitt）。（圖／路透社）

▲波比特（John Wayne Bobbitt）接回陽具後還有贊助商提供免費「增大增長」，讓他一炮成名，超多女生喜歡他的床上技術。（圖／路透社）

波比特回憶，警方為了要找到他被切斷的那根，費了好大功夫才找到，原本還以為陽具斷掉恐怕會造成感染發炎，導致他很有可能這輩子無法再性愛了，沒想到經過9小時的顯微手術後，醫生把陽具重新縫回去，經過3個星期休養康復，手術後3個月如以往般可以享受性愛，還因此讓他聲名大噪。

「我的人生都改變了！雖然當時就像是一場惡夢。」波比特說，因為「閹夫案」轟動全球，「斷根」過的他從此變得相當有名，甚至還有贊助商提供經費讓他做「增大增長手術」，「身上的裝備變得更強大」讓他一炮成名，轉行當AV男優演出2部作品；他甚至桃花朵朵開，開始和女子約炮，也有女人主動約會獻身，他過去20年至少與70名性感女子發生性關係，而他的陽具也運作得相當正常。

至於前妻洛琳娜，她當時被控惡意傷人判刑20年徒刑，最後以「短暫精神失常」脫罪，在精神病院服務45天左右後，現在在慈善機構協助遭受家暴的女性，解決家庭暴力問題。回想起「閹夫案」，洛琳娜感到相當懊悔，波比特則覺得過往的惡夢如陰影般纏身。這段專訪將在美國廣播公司「ABC新聞」（ABC News）的「20/20」節目上播出。

▲美國AV男優波比特（John Wayne Bobbitt）遭老婆切斷陽具，25年後接受媒體專訪，如今回想整起事件的他仍覺得是一場惡夢。（圖／翻攝自每日郵報）

▲美國AV男優波比特（John Wayne Bobbitt）遭老婆切斷陽具，25年後接受媒體專訪，如今回想整起事件的他仍覺得是一場惡夢。（圖／翻攝自每日郵報）

‘The Bobbitts: Love Hurts’ – The 2-Hour 20/20 Event Special - Friday night, Jan. 4

Stunning new interviews and new details you have never heard. Lorena & John Wayne Bobbitt – ‘The Bobbitts: Love Hurts’ – The 2-Hour 20/20 Event Special - Friday night, Jan. 4 at a special time 9/8c on ABC. http://abcnews.com/2020

Posted by ABC 20/20 on Thursday, December 20, 2018
ET快訊
獨派籲蔡英文不要連任　柯文哲笑：去問賴清德啊
孫安佐緋聞女友是她！金髮妹正面曝光肉貼交疊健身超閃

關鍵字：閹割,斷根,AV男優,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男嘴吹召喚蚊子！雙手用力拍「秒變一堆爛屍」　網狂重播起雞皮：好爽啊

產婦「眼神死+猙獰哀號」沒人理！醫護人員產房嗨跨年　還舉手機狂錄影

睡夢中大晃2下！四川宜賓市規模5.3地震　深度僅15km嚇壞民眾

16歲少女「環球獨航」失敗返家！ 「鬼船」遭棄9年後竟重新現身

遭老婆斷根「至少6公分」丟窗外！他手術接回增大…睡70女轉行AV界

網瘋傳運勢排行榜！2019年「運氣最旺」生日曝光　最後一名先哭了

「這封信太棒了」川普收到金正恩來信…期待再辦川金會：我們友好關係

羅姆尼重砲復出　參議院就職前狂轟川普「不夠格當總統」

川普推特語錄／希望羅姆尼別廢話　把心思放在他能幫上忙的事情

警察護送清晨抄捷徑闖關　2女性打破世紀禁忌踏入印度神廟

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

周杰倫遊艇趴「Romeo正面」曝光　網一看：是縮小版周董！！

男嘴吹召喚蚊子！雙手用力拍「秒變一堆爛屍」　網狂重播起雞皮：好爽啊

產婦「眼神死+猙獰哀號」沒人理！醫護人員產房嗨跨年　還舉手機狂錄影

睡夢中大晃2下！四川宜賓市規模5.3地震　深度僅15km嚇壞民眾

16歲少女「環球獨航」失敗返家！ 「鬼船」遭棄9年後竟重新現身

遭老婆斷根「至少6公分」丟窗外！他手術接回增大…睡70女轉行AV界

網瘋傳運勢排行榜！2019年「運氣最旺」生日曝光　最後一名先哭了

「這封信太棒了」川普收到金正恩來信…期待再辦川金會：我們友好關係

羅姆尼重砲復出　參議院就職前狂轟川普「不夠格當總統」

川普推特語錄／希望羅姆尼別廢話　把心思放在他能幫上忙的事情

警察護送清晨抄捷徑闖關　2女性打破世紀禁忌踏入印度神廟

男嘴吹召喚蚊子！雙手用力拍「秒變一堆爛屍」　網狂重播起雞皮：好爽啊

蔡英文堅拒「九二共識」、「一國兩制」　國台辦：赤裸裸地「兩國論」

蘋果大跌近8%　大立光一度失守3000元

哈日族心好痛！日圓今早升破0.293荷包縮水1萬2千日圓　全是這2個原因惹的禍　

200坪屋頂籃球場現身信義新光三越　電子記分板、天際線當背景超酷

暗示？獨派籲蔡英文不要連任　柯文哲笑稱：去問賴清德啊

蔡英文遭台獨大老逼宮「放棄連任」　蔡正元諷：陪四個老相公玩衛生麻將

產婦「眼神死+猙獰哀號」沒人理！醫護人員產房嗨跨年　還舉手機狂錄影

借10萬月息1萬！夫妻躲山區開瓦斯尋短　遺書曝錢莊「吃人真相」

習近平說法未被台灣民意接受　柯P：離「心平氣和」還有距離

睡著妹老公曝光！從網路認識　超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

國際熱門新聞

運勢排行榜　2019運氣最旺生..

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「..

割開全新彈簧床墊　竟爬出2活人

遭老婆斷根　他手術接回轉行AV..

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽..

爸怒吼「去死！」　原來是打蜘蛛

羅姆尼重砲批川普：不夠格當總統

清晨抄捷徑闖關！2女性破禁忌踏..

越南貨櫃車失控連撞21機車　4..

16歲少女環球獨航失敗　「鬼船..

4歲童尿褲子遭母逼罰站　廁所死..

16年州長創紀錄　帶加州翻轉赤..

川普：現在我們得面對羅姆尼了

雲霄飛車故障　8人卡52公尺高..

更多熱門

相關新聞

川普收到金正恩來信　期待再辦川金會

美國總統川普（Donald Trump）2日在白宮向記者表示，他收到北韓領導人金正恩的新年來信，相當期待兩人可以再次舉行第二次「川金會」。他沒有透露信件內容，僅說「這封信真是太棒了」，而面對媒體提問金正恩處理朝鮮半島無核化的進程貌似陷入停頓，川普甚至辯護「我也沒有強調要處理多快」，但兩人確實建立了友好的關係。

羅姆尼重砲批川普：不夠格當總統

F-35A隱形塗漆在澳洲將頻繁脫落

川普：現在我們得面對羅姆尼了

季辛吉：中美將建立新體系新關係

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

信用卡10年最慘　神人公開4組合

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

鴻海副總偷吃部屬妻！女認：很開心

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥急掉頭

友達要滿了！12星座「真愛曝光了」

偷吃鴻海副總被曝光！她：好想殺死老公

張婷婷公開親生兒：我不是死人妖

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻

更多

最夯影音

更多

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面