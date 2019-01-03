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義隆電CES大秀肌肉　展出指紋辨識加密晶片

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▲新竹市長林智堅參訪義隆電子，體驗智慧生活。

▲IC設計廠義隆電（2458）前進美國消費性電子展（CES）。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

觸控驅動IC設計廠義隆電（2458）前進美國消費性電子展（CES），推出主流及高階兩種加密功能的指紋辨識片晶片整合解決方案。

首先是應用於主流機種的晶片，用於指紋比對時，先在影像加密確保資訊安全，同時提供支付功能。

其次是應用於高階機種（MOC with Secure Bio），其特色是所有比對、加密等保密功能都在指紋晶片內部執行作業，符合系統廠微軟加密功能規格，並符合FIDO 2.0規範。這些加密功能的指紋辨識晶片已經獲得全球筆電一線大廠的採用，預計2019年第1季量產供貨。

觸控晶片帶筆方案 亮眼

義隆電的觸控晶片帶筆功能已有五年市場經驗，客戶包括微軟、惠普、聯想、戴爾、Google、宏碁和華碩等筆電大廠，2018年出貨近一千萬套；此外，義隆電擁有帶筆的傾斜功能，讓消費者可繪製陰影，是技術的門檻所在。

此外，義隆電已開發全世界第一顆LCD面板具有帶電容式主動筆功能整合觸控單晶片（TDDI with Active Pen function），領先同業，可望帶動該公司在智慧型手機的突圍，並提升整體的營運成長。

▼義隆電的觸控晶片帶筆功能有不少品牌大客戶。（圖／資料照）

觸控筆電登台　台日同場拼win8(圖／記者洪聖壹攝)

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關鍵字：義隆電,CES,

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