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利息保障倍數上升　高收債投資價值浮現　

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▲▼川普跟梅蘭妮雅訪問伊拉克阿薩德空軍基地（AL-ASAD AIR BASE）。（圖／路透社）

▲川普跟梅蘭妮雅訪問伊拉克阿薩德空軍基地（AL-ASAD AIR BASE）。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

川普再次發言安撫市場，帶動股市創下9年來最大單日漲幅，風險性債券則因放寬的利差尚未收斂回來而下跌；法人認為，儘管高收益債隨美股重挫時下跌，但從「利息保障倍數」來看，投資價值已經浮現，建議投資人可展開布局。

安聯美元高收益基金產品經理但漢遠表示，從高盛最新的報告來看，高收益債利息保障倍數持續上升，從2.4倍上升至2.7倍，為1997年統計以來最佳，基本面無虞；且近期高收益債殖利率已上升至8%，利差上升至近539點，明顯具有長期投資價值，建議投資人仍可以體質較為穩健的BB級與B級債為主投資。

根據美銀美林引述EPFR資料，截至12月26日當周，新興市場債資金一周淨流出15億美元，速度較前周的20.2億美元趨緩，資金已連續12周流出新興市場債；券種方面，美元債及當地債本周均為淨流出。

德意志銀行分析，與去年相比，新興市場今年可能有「對比性表的現」──若歐洲風險獲得控制、貿易爭端未產生短期重大影響、中國經濟成長率維持在6%以上、成熟國家的政策緊縮逐漸舒緩，將有助延長此波經濟循環，對新興市場帶來支撐。

安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍也表示，目前持續正面看待高收益債、可轉債。以高收益債而言，目前槓桿倍率、利息保障倍數都相當正面，雖然2019年違約率可能從1.8%上升至2%，但仍遠低於長期平均的3.5%。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示， 2019年初重大事件密集，市場將關注最新經濟數據以評估衰退風險，除此之外，中國及義大利的財政政策/預算、英國脫歐進展、中美貿易談判等事件，投資人可持續留心。

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關鍵字：川普,高收債,安聯,投資,基金

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