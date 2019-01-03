　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

副總偷人妻！鴻海調查全案沒以私犯公　聲明：盼三方應儘快解決

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文／鏡週刊

鴻海集團位於中國深圳的龍華園區，傳出高階主管桃色醜聞。本刊接獲爆料，鴻海集團旗下富士康曾姓高階副總遭控偷吃王姓部屬的妻子，雙方還直接約砲5星級飯店，露骨鹹濕對話也遭王男錄下，鴻海集團今發聲明指出，已約談當事人，調查後發現，全案並沒有有以私犯公，是涉及員工感情私領域，公司不便也無權介入，但公司重申絕不認同任何違法行為，盼三方應儘快解決糾紛。

 

鴻海聲明指出，針對週刊媒體報導集團同仁牽涉感情糾紛一事，公司去年底收到舉報後，隨即分別約談相關當事人以釐清事實，並確保沒有員工以私犯公的情事、沒有在公務上不當行使權力行為。涉及員工感情私領域，公司不便也無權介入，但公司重申絕不認同任何違法行為，盼三方應儘快解決糾紛。

此案是去年12月初，鴻海集團人資部門與5位高階主管，收到一封王姓高級經理寄出的求助電子郵件，指控集團旗下富士康曾姓高階副總（Kenny）涉及與下屬的新婚妻子外遇。因婚外情在中國並未納入《刑法》處罰範圍，鴻海集團僅能從旁輔導，無法介入，因此勸他多與朋友聊聊、出去走走、不要想太多，被害的王姓經理無奈之餘向友人吐露心聲，沒想到此事因此在鴻海內部傳開，成為鴻海龍華園區的熱門八卦話題。

鴻海集團旗下富士康王姓經理、妻子及曾姓副總都是香港人吃飯團成員，卻傳出桃色醜聞。（讀者提供）

知情人士透露，曾姓高階副總偷吃屬下經理的妻子，應已有一段時間，屬下王姓經理還常帶著妻子與副總聚餐、唱KTV，沒想到妻子早已和上級主管曾姓副總暗通款，王妻與曾姓副總的對話還遭錄下，內容不僅對話露骨鹹濕，提及「你可不可以不要那麼硬又太長。」「我是講我裡面痛，你說你頂太長。」等語，雙方還直接約砲5星級飯店，王男傷心之餘向公司求助。


更多鏡週刊報導
【鴻海副總偷人妻】偷情對話曝光　鴻海高官搞部屬新婚妻
【鴻海副總偷人妻】母喪期間還約砲　五星級飯店高規格偷情
【鴻海副總偷人妻】人妻偷情心得嬌嗔：「你可不可以不要那麼硬又太長」

ET快訊
分手前收到牛仔衣...4年後她驚見口袋藏「秘密紙條」淚崩
12星座「真愛曝光！」　天秤今年要吃回頭草了
2月大被父潑酸「臉融化」只因是女孩　她復仇：活得比誰都幸福

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

副總偷人妻！鴻海調查全案沒以私犯公　聲明：盼三方應儘快解決

富二代脫離家族創業　成功翻轉上海晉升百億富豪

成功轉型下游太陽能模組市場　元晶12月營收創半年新高

大立光調薪3%　因應新產能大舉徵才 　

非洲豬瘟肆虐　達邦蛋白掌握食安關鍵技術

照顧經濟弱勢與還稅於民　財部：分屬兩事

群益金鼎證券開市報喜　入選「臺灣永續指數」成份股

受不了！2018最後行情泡湯　各類基金清一色遭賣超

防洗錢惹民怨！銀行急要求更新資料　金管會下令「要給客戶充分時間」

小確幸！扶養戶與繳費戶不同　健保費可以申報扣除

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

副總偷人妻！鴻海調查全案沒以私犯公　聲明：盼三方應儘快解決

富二代脫離家族創業　成功翻轉上海晉升百億富豪

成功轉型下游太陽能模組市場　元晶12月營收創半年新高

大立光調薪3%　因應新產能大舉徵才 　

非洲豬瘟肆虐　達邦蛋白掌握食安關鍵技術

照顧經濟弱勢與還稅於民　財部：分屬兩事

群益金鼎證券開市報喜　入選「臺灣永續指數」成份股

受不了！2018最後行情泡湯　各類基金清一色遭賣超

防洗錢惹民怨！銀行急要求更新資料　金管會下令「要給客戶充分時間」

小確幸！扶養戶與繳費戶不同　健保費可以申報扣除

中職／不只黃浩然　富邦悍將再找日職投捕教練

近期9出賽8進球送3助攻　亞洲一哥孫興慜平均124分鐘就進球

習近平5點原則籲「中國人不打中國人」　蔡英文回4個必須、2不接受

100小時刺滿全身！　小賈斯汀再升級「愛妻紋身」刺到臉上

飛飛翔翔快4歲了！黑人親筆畫「超Q生日禮物」　小亨堡目睹服了：好厲害

中學五人制／竹縣三校因比賽認識　相互打氣盼能多交流提升

副總偷人妻！鴻海調查全案沒以私犯公　聲明：盼三方應儘快解決

富二代脫離家族創業　成功翻轉上海晉升百億富豪

成功轉型下游太陽能模組市場　元晶12月營收創半年新高

旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品

接駁車停國道司機「詭異起身」　下秒跳匝道慘死乘客：像中邪

財經熱門新聞

大立光調薪3%　大舉徵才 　

副總偷人妻沒以私犯公　鴻海盼三..

富士康副總桃色緋聞　鴻海聲明：..

富二代脫離家族創業　成功翻轉上..

港大亨拿下台北雙子星　驚人創業..

扶養親屬　健保費可申報扣除

非洲豬瘟肆虐　達邦蛋白掌握食安..

受不了！2018最後行情泡湯　..

太陽能模組拉抬　元晶12月營收..

勞工紓困貸款將開辦　年息1.3..

遠傳被爆裁員10%

財政改善　照顧弱勢非還稅於民

郵局不能領200元了！中獎發票..

致電銀行告知才算！　剪信用卡前..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

友達要滿了！12星座「真愛曝光了」

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

男大生遭開2槍亡　友出面還原真相

偷吃鴻海副總被曝光！她：好想殺死老公

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥急掉頭

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻

世界第3毒現蹤七星潭　被螫恐致命

信用卡10年最慘　神人公開4組合

張婷婷公開親生兒：我不是死人妖

Angelababy剪狗啃瀏海！

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

沈月「無P圖真面目流出」！全身打回原形…網一看傻了

更多

最夯影音

更多

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面