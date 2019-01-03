副總偷人妻！鴻海調查全案沒以私犯公　聲明：盼三方應儘快解決

圖文／鏡週刊

鴻海集團位於中國深圳的龍華園區，傳出高階主管桃色醜聞。本刊接獲爆料，鴻海集團旗下富士康曾姓高階副總遭控偷吃王姓部屬的妻子，雙方還直接約砲5星級飯店，露骨鹹濕對話也遭王男錄下，鴻海集團今發聲明指出，已約談當事人，調查後發現，全案並沒有有以私犯公，是涉及員工感情私領域，公司不便也無權介入，但公司重申絕不認同任何違法行為，盼三方應儘快解決糾紛。

鴻海聲明指出，針對週刊媒體報導集團同仁牽涉感情糾紛一事，公司去年底收到舉報後，隨即分別約談相關當事人以釐清事實，並確保沒有員工以私犯公的情事、沒有在公務上不當行使權力行為。涉及員工感情私領域，公司不便也無權介入，但公司重申絕不認同任何違法行為，盼三方應儘快解決糾紛。

此案是去年12月初，鴻海集團人資部門與5位高階主管，收到一封王姓高級經理寄出的求助電子郵件，指控集團旗下富士康曾姓高階副總（Kenny）涉及與下屬的新婚妻子外遇。因婚外情在中國並未納入《刑法》處罰範圍，鴻海集團僅能從旁輔導，無法介入，因此勸他多與朋友聊聊、出去走走、不要想太多，被害的王姓經理無奈之餘向友人吐露心聲，沒想到此事因此在鴻海內部傳開，成為鴻海龍華園區的熱門八卦話題。

知情人士透露，曾姓高階副總偷吃屬下經理的妻子，應已有一段時間，屬下王姓經理還常帶著妻子與副總聚餐、唱KTV，沒想到妻子早已和上級主管曾姓副總暗通款，王妻與曾姓副總的對話還遭錄下，內容不僅對話露骨鹹濕，提及「你可不可以不要那麼硬又太長。」「我是講我裡面痛，你說你頂太長。」等語，雙方還直接約砲5星級飯店，王男傷心之餘向公司求助。



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