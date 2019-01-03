成功轉型下游太陽能模組市場　元晶12月營收創半年新高

▲右為元晶董事長廖國榮。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

元晶（6443）日前因應國際太陽能市場動盪，將業務型態從太陽能電池外銷，轉以國內市場模組內銷為主後，去年第4季成效顯著，帶動12月營收站上半年新高，達新台幣3.72億元，月成長17.1%，成長動能主要來自切入下游模組市場策略奏效，整體營運狀況回升趨勢明顯。

去年大陸政府公告531新政以來，全球太陽光電產業鏈價格急速下跌，台灣太陽能產業因缺乏下游模組製造以及終端出海口，整體營收下滑，面臨虧損窘境，不過元晶從去年第3季開始，一方面選擇性接單以減少虧損，另一方面積極進行策略轉型，配合位於屏東的台灣最大模組廠產能到位，專攻國內高效太陽能模組市場，並推出可抗鹽害、耐高溫、適合高濕環境等針對國內需求的神盾系列模組，成效逐步顯現。

元晶表示，在策略轉型的大方向下，營收來源以模組銷售為主，元晶自第3季築底後快速回升，第4季開始站穩3億元關卡，並帶動12月營收創下半年新高，達新台幣3.72億元，單季營收也較上一季大幅成長70.7%，對比去年年初模組營收僅佔24%，12月模組佔比也來到全年新高，顯示元晶已經迅速完成策略上的轉型，成功創造與同業的產品銷售差異化。

展望今年國內太陽能市場，元晶表示由於去年得標的大型地面太陽能電站已開始施工安裝，未來國內安裝量可望續創新高，每年總安裝量將突破1GW以上，同時因大型地面電站安裝量的增加，預計國內模組市場大者恆大的效應將逐步浮現，對於全年訂單的掌握度，樂觀看待。

▲元晶屏東大慶模組廠。（圖／元晶提供）