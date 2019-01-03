沈榮欽／找「白冰冰」代言高雄有什麼問題？

▲白冰冰是高雄最新的代言人。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅））



●沈榮欽／加拿大約克大學副教授。

一覺醒來，版上盡是五月天與白冰冰。

韓國瑜的觀光局長潘恆旭邀請白冰冰擔任觀光大使行銷高雄，未來每月一名，一月是白冰冰，二月是陳文茜，正好與陳菊時期的五月天形成極大反差，引來不少批評，潘恆旭認為這些批評過於菁英傲慢。

潘恆旭被視為吳敦義人馬，從馬英九時期開始助選，並非新手，曾任實踐大學媒傳系助理教授、蕃薯藤執行長、大成報社長以及遠流智慧財總經理。他的學經歷要比台中市觀旅局的林筱淇、台北市觀傳局前後任的陳思宇和劉奕霆都更加優秀。

從賽馬以降，韓國瑜的政策經常天馬行空，不過大抵上是圍繞著中國而轉，韓國瑜的選民如果認為賺錢比承認九二共識更重要，這也就是他小內閣的政策選擇。

不過這還是一個糟糕的選擇。

潘恆旭曾經明白表示：「我們不要靠一中廉價旅行團的一條龍。我們要的是，陸客自由行，高單價的自由行。」對於會來台灣自由行的陸客而言，白冰冰或陳文茜是正確的選擇嗎？

過去這段日子來，除了大牌如五月天之外，在中國流行的台灣新樂團大抵是茄子蛋、deca joins 與落日飛車等，即使嫌後兩者還不夠大眾，挑選茄子蛋，無論如何會是比白冰冰更能夠吸引自由行的陸客。真正糟糕的是，即使每天將中國放在心中至高地位的韓國瑜小內閣，恐怕對中國也不了解。

傾中但不了解中國

從行銷的角度而言，建立品牌殊為不易，是一個需要追求長期一致性的過程，每月一名觀光大使，彼此形象未必一致，妄圖以此建立高雄品牌，怕不是對行銷有什麼誤解。

韓國瑜本該藉當選蜜月期大肆宣揚高雄，可惜他的中國行銷，既不了解中國，也不了解行銷，徒然浪費台灣第一網紅的優勢。

相較之下，身為高雄市觀光大使的五月天，曾經利用「諾亞方舟」航空母艦版演唱會的機會，藉由與雄獅及華航的合作，推出門票及機＋酒行程；讓國內外的五月天歌迷，透過套裝行程，除了更方便前往高雄聽演唱會外，也增加住宿高雄的機會、停留在高雄消費或購物，將觀光財留在高雄的機會。

如同過去陳菊藉痞子英雄行銷高雄，如果韓國瑜觀光局能夠出資贊助茄子蛋寫歌、在高雄拍MV、出書或辦國際演唱會，甚至就算是拿來贊助歌喉極佳卻苦無機會的呂薔，對中國自由行的觀光效益，也絕對好過白冰冰與陳文茜。

對那些將賺錢放得比主權更重要的人，傾中不會自動使你了解中國，在所有的組合中，傾中卻又不了解中國，是最差的一種，自以為可以藉由九二共識與兩岸一家親左右逢源，結果既賺不到錢，又害了主權。

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