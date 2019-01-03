　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

沈榮欽／找「白冰冰」代言高雄有什麼問題？

加入雲論，掌握更多最新觀點！

 

▲白冰冰是高雄最新的代言人。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅））

●沈榮欽／加拿大約克大學副教授。

一覺醒來，版上盡是五月天與白冰冰。

韓國瑜的觀光局長潘恆旭邀請白冰冰擔任觀光大使行銷高雄，未來每月一名，一月是白冰冰，二月是陳文茜，正好與陳菊時期的五月天形成極大反差，引來不少批評，潘恆旭認為這些批評過於菁英傲慢。

潘恆旭被視為吳敦義人馬，從馬英九時期開始助選，並非新手，曾任實踐大學媒傳系助理教授、蕃薯藤執行長、大成報社長以及遠流智慧財總經理。他的學經歷要比台中市觀旅局的林筱淇、台北市觀傳局前後任的陳思宇和劉奕霆都更加優秀。

從賽馬以降，韓國瑜的政策經常天馬行空，不過大抵上是圍繞著中國而轉，韓國瑜的選民如果認為賺錢比承認九二共識更重要，這也就是他小內閣的政策選擇。

不過這還是一個糟糕的選擇。

潘恆旭曾經明白表示：「我們不要靠一中廉價旅行團的一條龍。我們要的是，陸客自由行，高單價的自由行。」對於會來台灣自由行的陸客而言，白冰冰或陳文茜是正確的選擇嗎？

過去這段日子來，除了大牌如五月天之外，在中國流行的台灣新樂團大抵是茄子蛋、deca joins 與落日飛車等，即使嫌後兩者還不夠大眾，挑選茄子蛋，無論如何會是比白冰冰更能夠吸引自由行的陸客。真正糟糕的是，即使每天將中國放在心中至高地位的韓國瑜小內閣，恐怕對中國也不了解。

傾中但不了解中國

從行銷的角度而言，建立品牌殊為不易，是一個需要追求長期一致性的過程，每月一名觀光大使，彼此形象未必一致，妄圖以此建立高雄品牌，怕不是對行銷有什麼誤解。

韓國瑜本該藉當選蜜月期大肆宣揚高雄，可惜他的中國行銷，既不了解中國，也不了解行銷，徒然浪費台灣第一網紅的優勢

相較之下，身為高雄市觀光大使的五月天，曾經利用「諾亞方舟」航空母艦版演唱會的機會，藉由與雄獅及華航的合作，推出門票及機＋酒行程；讓國內外的五月天歌迷，透過套裝行程，除了更方便前往高雄聽演唱會外，也增加住宿高雄的機會、停留在高雄消費或購物，將觀光財留在高雄的機會。

如同過去陳菊藉痞子英雄行銷高雄，如果韓國瑜觀光局能夠出資贊助茄子蛋寫歌、在高雄拍MV、出書或辦國際演唱會，甚至就算是拿來贊助歌喉極佳卻苦無機會的呂薔，對中國自由行的觀光效益，也絕對好過白冰冰與陳文茜。

對那些將賺錢放得比主權更重要的人，傾中不會自動使你了解中國，在所有的組合中，傾中卻又不了解中國，是最差的一種，自以為可以藉由九二共識與兩岸一家親左右逢源，結果既賺不到錢，又害了主權。

熱門點閱》
►韓流與四個太陽的強烈對比
►人都還沒進來，高雄就要抽觀光稅

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「沈榮欽」臉書，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

ET快訊
蔡依林宣布站上小巨蛋！　「免費索票」活動方式公開
一晚賺32萬！高雄跨年賣2萬杯木瓜牛奶　網打臉：1秒1杯

關鍵字：雲論,雲論沈榮欽,沈榮欽,九二共識,韓國瑜,高雄,白冰冰,五月天,陳文茜

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

【放行管中閔】沈榮欽／要徹底解決管案，先修《大學法》

張宇韶／攻勢取代共識，習近平講話的政治意義

【韓國瑜就職】李沃牆／喊收城市稅　能成為全台首例？

網評／談談情，跑跑馬 開放賽馬是高雄拚經濟的大絕？

蔡又晴 ／蘇貞昌是民進黨最佳「救援投手」

沈榮欽／找「白冰冰」代言高雄有什麼問題？

范疇／美中文明對撞下，台灣的角色？

邵宗海／台北已走向「全面對北京抗衡」的局勢

楊穎超／習近平「更有錢」版的《告台灣同胞書》

張宇韶／攻勢取代共識，習近平講話的政治意義

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

蔡又晴 ／蘇貞昌是民進黨最佳「救援投手」

沈榮欽／找「白冰冰」代言高雄有什麼問題？

范疇／美中文明對撞下，台灣的角色？

邵宗海／台北已走向「全面對北京抗衡」的局勢

楊穎超／習近平「更有錢」版的《告台灣同胞書》

張宇韶／攻勢取代共識，習近平講話的政治意義

陳國祥／習近平、蔡英文開年「猛催戰鼓」 　誰能主導戰局？

評／處置員警看電視「限台案」　徐國勇及時公平應受好評

離岸風電只差一步之遙：彰化縣府對價格有誤解

桂宏誠／一國兩制、不承諾放棄武力　兩岸關係更險峻

《延禧》女星閨蜜遭逼墮胎　直衝男方家給教訓

限時2個月秘境！台中2300坪繽紛花海、可愛熊隧道免費參觀

陳小春一家「膚色變成這樣」　網揭「海邊NG穿著」：真的母湯！

獨家專訪／九二共識是唯一選項　陳美雅：不排除參選立委

防治C肝刻不容緩　市府、柳營奇美醫院開設特別門診

15歲「輪椅哈」遭路人質疑：怎不安樂？　飼主不放棄還帶牠旅行

華聞快遞／北京發布促進就業新政　招用就業困難人員每年補貼8000元

科技部率44新創再征CES　以「小國大戰略」打造國際品牌

傳李遠哲當面開砲想走人　蔡英文反問「我到底做錯什麼？」

貴婦退貨2萬元衣服！店員一聽理由…傻了　「用詐術讓我以為不胖」網笑噴

接駁車停國道司機「詭異起身」　下秒跳匝道慘死乘客：像中邪

論壇熱門新聞

習近平、蔡英文「猛催戰鼓」 　..

台北已走向「全面對北京抗衡」的..

攻勢取代共識，習近平講話的政治..

討厭民進黨的1000個理由

找「白冰冰」代言高雄有什麼問題..

家中有「特殊孩童」 父母親職壓..

習近平「更有錢」版的《告台灣同..

評／「限台案」　徐國勇應受好評

真正的超限戰：淺論美國對中國第..

美中文明對撞下，台灣的角色？

馬西屏／「九二共識」真的很好懂..

柯P的價值「很務實」：完成人民..

台灣若想再拿座諾貝爾獎，請讓翁..

彰化縣府對風電價格的誤解

更多熱門

相關新聞

高雄市一月底推「烏魚子佐酒賽」

高雄市一月觀光代言人白冰冰這兩天爭議話題不斷，但是二月觀光代言人陳文茜已經開始起跑推動高雄市觀光，陳文茜向高雄市政府建議「烏魚子」推動高雄觀光，而觀光局也決定在一月底首辦烏魚子佐酒大賽，歡迎各地餐飲業者參加。

丁允恭隔空呼應白冰冰　換照自嘲「賤人」

韓國瑜拋出「2個不要懷疑」

高雄邀屏東聯合推台灣燈會！他否認了

美中文明對撞下，台灣的角色？

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

子瑜「絕對領域全露」拜年！

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面