警察護送清晨抄捷徑闖關　2女性打破世紀禁忌踏入印度神廟

▲2名女性打破禁忌進入神廟後，廟方緊急關閉1小時進行淨化儀式。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印度的沙巴瑞瑪拉神廟（Sabarimala Shrine）規定禁止10歲到50歲仍有月經的女性進入，最高法院認為2018年9月28日裁定違憲，下令允許任何婦女進入，但廟方及反對人士仍然強力阻止。2名40多歲婦女2日清晨在警方陪同下，未依一般信徒參拜路徑前往，順利進入該神廟，打破數世紀以來的禁忌。

▲賓杜和卡娜卡杜嘉於清晨從神廟工作人員專用入口進入。（圖／路透）

綜合外媒報導，44歲的大學講師兼婦女運動家賓杜（Bindu）和42歲的民用品公司雇員卡娜卡杜嘉（Kanakadurga）在網路上相識，在去年12月24日嘗試進入神廟，不過中途遭宗教激進分子阻撓而失敗。今年1月2日，2人再度闖關，在警方的陪同下，在較少激進信徒的清晨時出發，且未照攀登參拜台階的方式前往，選擇從神廟工作人員專用入口進入，順利抵達神廟。

神廟的工作人員和信徒認為，女性的經期是不潔的特徵，且會影響供奉的印度教生長之神阿雅帕（Ayyappa）的神性，儘管法院裁定禁令違憲，仍有許多虔誠的信徒試圖阻擋女性進入。賓杜和卡娜卡杜嘉成功打破禁忌的消息傳出後，神廟緊急關閉一個小時進行淨化儀式。執政黨一名當地官員皮萊（P.S. Sreedharan Pillai）痛批無神論者試圖摧毀印度教，號召反對的信徒集結抗議。

▲保守派的信徒舉著生長之神阿雅帕的圖像上街抗議。（圖／路透）

為了爭取婦女的權利，克勒拉省（Kerala）政府發動婦女團體在元旦舉行平權示威活動，組成長達620公里的人龍，要求神廟遵守最高法院的裁定。省長維加揚（Pinarayi Vijayan）表示，這是女性應有的權利，警察也會對所有想進入參拜的人提供保護。