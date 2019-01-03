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蔡又晴 ／蘇貞昌是民進黨最佳「救援投手」

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▲蘇貞昌在民進黨內輩分極高 。（圖／記者周書羽攝）

●蔡又晴／資深記者 。

九合一大選造成民進黨潰敗，如果蘇貞昌能接閣揆，絕對會是最佳救援投手，也是民進黨現下的定心石。不論是對蔡英文、賴清德或是民進黨都會是「三贏」局面。

首先，賴清德不能留任閣揆，如果賴清德真的有心2020，他必須代表行政院為這次的敗選負責。留任只會讓別人找到話柄，既然敗選，證明施政成果並不為大多數民眾認同，面對這樣的局面，蹲下才能避風頭，死不低頭只會讓自己更受傷。

而且，從教育部同意管中閔就任台大校長一案，已經看出行政院令不出院，提前跛腳的窘境，同黨尚且如此，虎視眈眈的在野黨不可能會放過這個機會。賴清德留任一天，既要提心吊膽別人翻九合一的舊帳，又要面對外界質疑不負責的眼神。賴清德那樣好強的個性，怎麼受得了？多待一天，對他都是折磨，也不利他備戰更上一層樓。

既然換閣已經確定，那蘇貞昌絕對是現在民進黨的不二人選。他在選舉的弱項「太老」，反而是他現在就任院長的強項，只有他的資歷跟年紀才鎮得住現在的民進黨。因為民進黨當下實在太亂了，從黨主席選舉到府院關係，整個政府跟執政黨都充滿了不安，對總統蔡英文的質疑，對黨內布局的虎視眈眈，對立委提名的各方角逐，甚至是下一任總統的備戰，黨內各吹各的調，早就是百花齊放，難以控制。

這個時候，蘇貞昌的老練、強硬，還有豐富的行政經驗，可以安定人心，並且讓各單位立即就戰鬥位置。蘇貞昌在民進黨屬於黨外律師，輩分沒人可以挑戰，行政資歷豐富，執行力又強。

蘇貞昌一上任，最害怕的是行政院官員，他們將面臨一個如同惡魔、緊迫盯人的長官，最頭痛的是政院下屬各部會，他們將面對一個凡事盯好、盯緊、盯滿，還時時要求績效的完美主義者，最煩惱的是立法院委員，無論是藍綠黃哪一黨，一旦蘇貞昌站上備詢台，想從他面前討到便宜的機率，幾乎是微乎其微。蘇貞昌太霸氣了，只要蔡英文充分授權，他可以有一番作為。

的確，蘇貞昌七十歲了，但是行政院長不是拚民選首長，選舉要新鮮，執政要沉穩。從九合一選舉結果也能看出，民眾要的是看得到、摸得著的經濟政績，這一點正好是蘇貞昌可以發揮的強項。當然，我再一次強調，這些都有賴蔡英文的充分授權。

距離2020還有一年多，蘇貞昌如果做得好，2020他未必會缺席。雖然很多人都認為蘇蔡關係難以和諧，但我想蔡英文能兩次請出蘇貞昌，應該也給了不少承諾，讓他能夠放手一搏。

小英政府進入延長加時賽，推派這位最強代打上場，老將尚能飯，這一局還有得看。

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