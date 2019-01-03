溫朗東／蔡英文是民進黨2020最好的人選嗎？

▲蔡英文近日出面回應兩岸問題。（資料照／記者陳家豪攝）

●溫朗東／時事評論家、專欄作家。

不知道為什麼，台灣政治最近常出現「保皇派」、「宮鬥」這類封建色彩很深的字眼，好像台灣人對民主機制很不習慣，非得要透過一種中國宮廷式的想像，才能夠對現況有所理解......也是有點感慨。



我沒把蔡英文當偶像，不特別支持她，也不特別反對她。支持跟反對，是比較而來的。我們可以想像一個比蔡英文更好的總統，但現實世界裡可能不存在這個人。



游盈隆參選民進黨主席，我不能信任他。游盈隆半年前幫柯文哲講話，說兩岸一家親只是場面話。一年多前，他以一種稱讚敬畏的口吻，說柯文哲是宋楚瑜第二。



眾所皆知，死忠的本土派、深綠人士不喜歡柯文哲，並且期待有比蔡英文更大破大立的總統人選。游盈隆一方面敬柯捧柯，另一方面在黨主席政見發表會上，說要開放總統初選。這樣的立場是矛盾的。你不可能一方面挺柯文哲，另一方面說要開放初選（試著拉蔡英文下來）。說白了就是，來亂的。



賴清德也不可能參加總統初選。這分成幾個層次來看：



第一、賴清德在承諾擔任行政院長的時候，就已經被視作民進黨執政核心，跟蔡英文的命運綁在一起。如果賴清德要參選2020，他一開始就不應該擔任行政院長，應該跟權力核心保持距離。



你不可能一方面當行政院長，另一方面又說選戰失利跟自己無關，這責任是沒辦法切得一乾二凈的。



為什麼賴清德不拒絕當行政院長（或者說，為何陳菊不拒絕北上呢？）最根本的原因是，政治人物沒有位子，影響力自然下滑，媒體聲量大減，也很難供給身邊人馬必須的糧草。



要在沒有位子的狀況下維繫能量，是一條很艱困的路。（陳其邁目前在走這條路，走得還不錯，不知能走多長。）賴清德當時沒有選擇走這條路，所以他現在跟蔡英文成了命運共同體。蔡英文被質疑做不好，賴清德也要負上責任。這是個政治選擇，沒有必然的對錯。



第二、賴清德在「功德說」中，在新中生代的光環大減。事過境遷來看，民進黨在經濟分配的作為上，怎麼也比只會引中資炒房的國民黨好。基本工資也調高了，當然很多基層勞工還是過得不好，很多年輕人還是看不到希望，但經濟分配議題，變成不是當前最重要的議題了（跟中美貿易戰、新冷戰時代比起來）。



這裡最困難的是，民進黨缺乏一套完整的經濟論述，可以合理的說明「不收重稅、不做社會福利國，但仍然有著比國民黨更穩健更公平的經濟發展策略。」換句話說，民進黨缺乏一套強而有力簡明易懂的說詞，去讓基層勞工跟年輕人相信，不靠中國，台灣依然很好。



從事實層面上來看，過去兩年的經濟成長率相當好，蔡英文做得比馬英九好多了。但這些對於經濟分配底層的人來說，並沒有具體感受。你要透過一系列的文宣策略，把充滿希望的新意象打出去。就這點來說，蔡英文是失敗的。她有做事，不會說話。但賴清德當時話說得更差。



要把功德說扳回來，要有一套系統性的經濟民生宣傳策略，賴清德目前還沒獨立開發出這套系統，沒證明他在這點上比蔡英文更好。這會影響到他參加初選的競爭力。





▲賴清德日前主持107年行政院年終記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



第三、賴清德說自已是「務實台獨工作者」。把台獨搬上檯面來講，聽了當然很爽。不過仔細看其內容，也是把中華民國視為一個民主國家的華獨，跟自決建國的期望有些落差。



如果要談「維繫中華民國框架為前提，確保台灣不被中國併吞」的話，蔡英文這兩年來讓台美關係大幅增進，外交軍事合作一環扣一環。台灣旅行法、AIT首次在台灣置產、軍購機種的提升、美國軍艦三次航行過台灣海峽......默默的把拳頭握緊了，這夠務實台獨了吧。



因此，要說賴清德只要擔任總統，就能比蔡英文更獨，在轉型正義、建國工程上走得更快更深。這樣的想像，我想是缺乏一些佐證的。



但我講這些，不是說我很滿意蔡英文，也不是為了批評賴清德。我只是心平氣和地說，賴清德作為一個「比蔡英文更好的想像」，在當下是不成立的。



這並不是說賴清德不好，他只是暫時沒有這個契機。對他個人而言，當下以大局為重，促進黨內團結，跟著蔡英文一起把2020選完，如果選輸了，英文路線不可行。他重整旗鼓，補足論述缺陷，在2024年出來參選總統，一樣大有可為。



如果2020蔡英文贏了呢？賴清德還是可以拼2024，只是民進黨要連當12年總統，要面對人民的厭倦感（即使這樣的厭倦有非理性要素），會非常難選。那就是他的時運了。



賴清德不可能看不懂這些，不好說破而已。我理解很多人把對蔡英文的不滿，投射到賴清德身上。但我想賴清德自己會知道，如果此刻出來承接這些期許，是很容易破功的。



至於，有些人基於沙文要素反對蔡英文，我把話講更直接點：「賴清德要不要選，他自己會講，要不要挺，等他講了再說。」如果有些人，覺得蔡英文的陰性氣質魄力不足，那等著眾星拱月的被動作為，也絕對稱不上積極陽剛（假設賴清德其實想選卻不說。）你不可能一邊罵蔡英文是個軟弱的女人，另一方面又說一個不表態的男人很剛強，這邏輯也是矛盾的。



但是（不好意思，這裡又有個重要的轉折），我打從心底不覺得想把蔡英文換掉，是什麼「急獨在亂」。這種說法是分化的手段。

▲朱立倫被網路票選為2020大選最被看好的藍營候選人。（圖／記者李毓康攝）



對蔡英文不滿可以有很多層面的原因，跟獨派成分多寡，沒有必然關係。硬要跟獨派立場扯在一起，是塑造台獨愛找麻煩的負面形象。



對總統有不滿，期待有更好的總統，是理所當然的事情。沒有人應該為了擁有這種期許，而被嚴厲批評。



或許這麼說有點戲謔，但我打個比方：多少男人說新垣結衣是自己老婆，多少女人說某某韓星是自己老公，他們可能有對象，甚至結了婚，這樣就算是出軌了嗎？顯然不是吧！人有想像的自由。我想像一個「更好的老公／老婆／總統」有什麼錯？



做為男人、女人還是總統，面對人們的期許，強化自己的優點、減少自己的缺陷，是理所當然的事情。期許沒錯，被期許的人也沒錯。罵蔡英文的人沒錯，被罵的蔡英文也沒錯。罵的方式可以更好，蔡英文也可以更好，如此而已。



蔡英文是不是「我想像中最好的總統」？我可以告訴你，不是。蔡英文是不是2020總統選項中，各黨派人選中最好的選項？我可以說，是。



理想跟現實本來就有落差，說人不能有理想，讓理想派跟現實派分化廝殺，最大得利者，恐怕還是愛吃豬肉的中國人吧。

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