富二代脫離家族創業　成功翻轉上海晉升百億富豪

▲ 香港瑞安集團董事長羅康瑞 。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

身為香港四大家族之一、羅氏家族的四子，香港瑞安集團董事長羅康瑞並沒有在父親的保護傘下成長，反而是父親對他的嚴厲，讓他毅然創業、勇闖上海，至今成為了上海發展不可缺少的重要人物。

綜合陸媒報導，羅鷹石家族早年在泰國做布匹生意，在泰國曼谷等城市都設有分號，後來生意越做越大，羅鷹石感覺泰國市場已經滿足不了自己野心，於是他決定開拓香港市場，1956年羅鷹石開始進軍房地產市場，也是香港最早的一批房地產開發商，更因趕上了時代機遇，羅鷹石資產迅速增長，一躍成為香港頂級富豪，自此成為香港最有錢的四大家族之一。

羅鷹石兒女眾多，他有六個兒子、三個女兒，雖然羅鷹石忙於做生意，但還是非常注重兒女教育，夫人也是他的賢內助，子女們從小就的到良好的教育，並沒有因為家庭富裕就養成坐享其成的習慣。

羅鷹石對羅康瑞的教育非常嚴格，羅康瑞從小上學沒有私人轎車接送，只能自己坐公車，後來也很爭氣的考上了澳洲名校新南威爾斯大學。

這所大學在與香港隔汪洋大海的澳洲，要去那邊選擇坐飛機是最合適、也是最快速的方式，但羅鷹石卻嚴格要求羅康瑞不要坐飛機，貨船便宜就坐貨船去。雖然羅康瑞很少坐船，甚至還會暈船，但羅鷹石還是要求他坐船去，他也只能硬著頭皮坐了20多天的船，才到達澳洲的新南威爾斯大學上學。

羅康瑞去到澳洲之後，羅鷹石也沒有給他學費，因此他只能自己打工存學費；大學畢業後返回父親公司，他本以為可以直接成為高管，但是父親卻讓他去了倉庫。而羅康瑞也明白父親的良苦用心，他知道太容易得到的往往不會珍惜。

▲ 羅康瑞創業進軍房地產事業。（圖／翻攝自百度百科）

後來羅康瑞選擇了自己創業，1971年，他向父親借了10萬元港幣（約39萬台幣）開了瑞安建築公司，公司剛創立時只有5名員工，還必須擠在30平方公尺的辦公室工作，整整半年下來都接不到一件案子，但到了1974年，趁著香港政府推出公共建設案、興建公租房利潤低的機會，羅康瑞順利打入了建設行業，同年8月，他輕鬆拿下了一個3000萬（約1.2億台幣）的案子。

1976年，羅康瑞去參加了維多利亞附近的一宗土地競拍，羅康瑞卻意外了解到，建築所需混凝土都從巴西進口。1977年，羅康瑞成立混凝土公司，購買了4台大型攪拌機，此後，羅康瑞一鼓作氣成立了裝修隊，靠着「混凝土公司保證原料生產、建築公司承辦工程製造、裝修隊完成室內裝潢。」這樣的一條龍式服務，他一年輕鬆賺到5000萬港幣（約1.9億台幣）。

1984年，瑞安集團在港交所成功掛牌上市，羅康瑞一夕間成了有10億港幣（約39億台幣）身價的富豪。

1985年，羅康瑞決定轉戰上海。他回憶，當時上海與香港差距很大，要用外匯券，馬路上汽車很少，只有一家錦江飯店可以接待外賓；但有能力、有理想、有衝勁的上海青年給羅康瑞留下良好印象。同年，羅康瑞與上海團市委共同開發城市酒店，成為上海改革開放後第一家以中外合資方式建設的四星級國際商務酒店。

▲上海新天地石庫門舊城區重新改造翻修。（圖／翻攝自百度百科）

到了上海後，羅康瑞一直將上海作為發展重點，他打造的上海太平橋建設案成為了大陸舊城改造的典範，其中的上海新天地不但成為上海的地標，還被富比士評為全球20大文化地標之一，是一個具有更廣外延和更深內涵的舞台，也成為了解上海的窗口。

2001年，羅康瑞花費14億元人民幣（約63億台幣），採用「城市社區」的整體規劃理念，把上海最古老、最典型的石庫門舊城區改造成「住宅、辦公、零售、娛樂及文化」合而為一的城市中心社區。羅康瑞將這個項目命名為「上海新天地」，這個集聚了眾多國際化畫廊、時裝店、餐廳、咖啡館和酒吧的社區，被封為上海的「城市會客廳」。

從開始無人理解他到底要做什麼，到如今「保護性改造」概念廣為人知，從「會客廳」到承載更多生態人文與創新內涵，羅康瑞的新天地建設模式在越來越多的大陸城市拓展開來 ，成為他投身房地產事業的另一轉捩點。

除了新天地，羅康瑞在上海還有「創智天地」和「虹橋天地」兩大經典作品。前者建起了上海唯一的「大學路」，將復旦大學和江灣體育場連接起來，拉近了大學與專業科技園區的空間距離，為上海的學術發展拓展了空間；後者位於虹橋商務區內，是唯一直接連通虹橋交通樞紐的商業綜合體，如今已經成為了長三角區域經濟發展的重要商業中心。

▲ 虹橋天地演藝中心。（圖／翻攝自百度百科）

「金融對商業最重要，長三角有十幾個城市，不是每個城市都能打造一個金融中心，虹橋是最好的支點。虹橋地區同江浙地理上連接，交通也最便捷，會成為未來非常重要的長三角CBD。現在虹橋天地推著行李箱的人越來越多，我從這裡看到上海的未來。」羅康瑞對此信心十足，認為未來世界經濟發展的大趨勢，將使上海有機會發展成比肩倫敦、紐約的金融中心，上海虹橋應定位為大陸面向全球的國際商務區，預期未來會有大量的企業將總部移向上海，這些企業辦公樓需求估計會達到5000萬平方公尺。

2006年10月，集團旗下的瑞安房地產在港交所成功上市，市值一度達到500億港幣（約1965億台幣），羅康瑞身價升至170億港幣（約668億台幣）；而目前瑞安房地產市值則是有137億港幣（約538億台幣）。

2015年6月，羅康瑞成為香港貿發局第8任主席，並於2017年2月再度連任。他主張內地與香港要互相尊重、加強合作，他自己也為促進香港與內地的經濟交流與合作做了不少努力，他表示自己花了很多時間與精力推動「一帶一路」倡議，希望香港能成為「一帶一路」建設的投資平台。

羅康瑞分析，如果說過去40年，大陸是以「引進來」為主，接下去的40年或者100年，應該是以「走出去」為主要發展方向。羅康瑞期待，上海能在「一帶一路」建設中承擔更大的責任、發揮更重要的作用，未來滬港之間也應該有更為緊密的合作，以促進彼此融合發展。