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非洲豬瘟肆虐　達邦蛋白掌握食安關鍵技術

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▲非洲豬瘟肆虐　達邦蛋白掌握食安關鍵技術。（圖／業者提供）

▲非洲豬瘟肆虐，達邦蛋白掌握食安關鍵技術。（圖／業者提供）

記者姚惠茹／台北報導

非洲豬瘟的疫情持續籠罩大陸，達邦蛋白（6578）今天（2日）響應提出，以植物性蛋白取代肉骨粉做為飼料原料，並以蛋白質含量高、胺基酸組成均衡的黃豆為主，利用旗下獨步全球的乳酸菌發酵技術，將黃豆粉水解成優質植物性胜肽，發展出全面解決方案。

近來大陸籠罩在非洲豬瘟的黑色陰霾，疫情迅速擴大，官方雖已採取全面撲殺感染豬隻的極端政策，但仍不見疫情趨緩，主要是因爲非洲豬瘟病毒具有頑強的生存力，使得整個與養豬相關的產業，從原料、飼料、銷售通路到進出口作業，無不驚慌失措。

達邦蛋白表示，其實過去在0世紀末狂牛症爆發肆虐之時，各國曾提出以植物性蛋白取代肉骨粉做為最適飼料原料，其中以蛋白質含量高、胺基酸組成均衡的黃豆為主，而達邦蛋白正是看到這樣的契機，應用獨步全球的乳酸菌發酵技術，將黃豆粉水解成優質植物性胜肽，發展出全面解決方案。

董事長劉郁芬表示，達邦蛋白掌握啟動食安的關鍵技術，能有效將黃豆的蛋白質分解成小分子胜肽，而且產品的胜肽含量>75%、蛋白質消化率＞95%，均領先全球，經過日本中央畜產會嚴格品質認證，列入標準飼料成分表，不須消化直接被動物腸道吸收，可明顯抑制消化道疾病的產生，提升免疫力。

同時，劉郁芬強調，達邦蛋白的優質植物性胜肽還能促進生長，提高動物存活率與換肉率，降低飼養成本，都是以提高動物「蛋白質消化率、平衡腸道菌叢、提升免疫力」金三角為核心技術，並曾為亞洲唯一在免疫期刊發表，並通過歐盟最高標準HACCP、ISO22000認證的廠商。

達邦蛋白表示，目前台灣廠年產能三萬噸已近滿載，在大陸籌建福建漳州廠，預計今年中投產，未來產能可以達到十萬噸，法人預估，未來市場有跳躍式的倍數成長空間，市場展望值得期待。

▲非洲豬瘟肆虐　達邦蛋白掌握食安關鍵技術。（圖／業者提供）

▲達邦蛋白以提高動物「蛋白質消化率、平衡腸道菌叢、提升免疫力」金三角為核心技術。（圖／業者提供）

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關鍵字：非洲豬瘟,達邦蛋白,植物性蛋白

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