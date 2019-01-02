照顧經濟弱勢與還稅於民　財部：分屬兩事

▲財政部認為總統元旦談話是運用部分資源照顧經濟弱勢。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

針對總統蔡英文新年談話提到「過去兩年，經濟有成長，稅收也都超出預期，請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利」財政部表示，總統是考量近年財政已有改善，乃運用部分資源照顧經濟弱勢等，與單純將超出預算數的稅收歸還民眾，屬於兩事。

蔡總統新年談話裡提到「過去兩年，經濟有成長，稅收也都超出預期，已經請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。這就像公司有盈餘，就應該優先給員工來分享，一個國家也應該如此。全力衝刺民生，更妥善的照顧年輕人和經濟弱勢者，這是2019年，政府施政的工作重點之一。」讓外界解讀為，近兩年的稅收超徵，政府應該要還稅於民等，實質回饋給民眾。

財政部今（2）日表示，近年因景氣回溫，稅課收入優於預期，103年度至106年度中央政府總預算稅課收入決算數較預算數合計增加3,652億元，用於減少債務舉借，該4年度合計減少舉債4,627億元，有助健全財政。據統計，到106年累計歲計賸餘餘額為174.68億元。財政部表示，107年度中央政府總預算編列債務舉借1,269億元，因歲入執行良好，目前尚未舉借，原執行預算所編債務還本792億元將可達實質減債效果，預估107年度歲入歲出將有賸餘可供運用，惟賸餘金額須等決算編定方能確定。

財政部表示，總統蔡英文新年談話提及將讓收入較少民眾優先分享經濟成長紅利，是考量近年財政已有改善，乃運用部分資源照顧經濟弱勢等，與單純將超出預算數之稅收歸還民眾，是屬於兩事。