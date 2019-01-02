受不了！2018最後行情泡湯　各類基金清一色遭賣超



▲美股12月慘跌，讓2018美股基金大失血，為表現最差市場基金。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

美股12月走勢暴起暴落，衝擊全球股市信心，也讓2018年最後的聖誕行情泡湯，讓投資人受不了了！根據EPFR統計，12月20日至26日，不論是新興市場或成熟市場基金，全數遭國際資金減持，此為近10周以來再見到各市場基金清一色遭賣超的窘境，顯示出近期投資信心相當脆弱，資金寧可選擇退場觀望。



法人指出，美股上周在耶誕前夕一蹶不振，以美股與歐股基金賣壓最重，美股基金單週資金淨流出64.64億美元，使美股基金連續4週遭減持，其次是歐股基金上週26.47億美元的失血金額，也讓歐股基金連續賣超週數再推升至第16周。此外，新興市場則以全球新興市場基金失血7.64億美元最多，中止連7週買超的記錄，再來是亞洲（不含日本）基金的4.89億美元失血金額。



回顧2018年全年度各主要市場基金的資金動向，雖然全球市場進入下半年後常為賣多買少，但市場資金對於新興市場的偏好度，仍明顯勝過美歐等成熟市場，2018年包括全球新興市場、亞洲（不含日本）、拉丁美洲基金，都維持資金淨流入態勢。



其中，2018年年度吸金冠軍為全球新興市場基金，共吸金185.66億美元，亞軍則由亞洲（不含日本）基金的58.23億美元獲得。



反觀美股基金2018年大幅失血971.68億美元，為表現最差的主要市場基金，且值得注意的是，美股基金12月單月的淨流出金額就高達逾420億美元，已為全年度賣超金額的逾四成之多，歐股基金則是年度失血868.33億美元，失血金額僅次於美股基金。



摩根投信表示，隨著市場預期聯準會升息步調放緩，相對抑制美元短期的表現，若新興貨幣在2019年能回穩，即可視為新興市場入市的觀察指標，配合較為低水位的油價，對於新興市場也為利多之一。



展望今年，預期股市將更呈分歧表現，波動度較低的高息股有助於穩健參與股市機會，另投資人應提升高品質、低波動度之投資標的，強化投資組合穩健度，例如美國公債、美國機構抵押證券等具避險性質之投資工具。

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