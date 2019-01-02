防洗錢惹民怨！銀行急要求更新資料　金管會下令「要給客戶充分時間」

▲因應洗錢防制，多家銀行要求客戶更新基本資料。（圖／路透社）

記者戴瑞瑤／台北報導

台銀日前發出公告，要客戶必須在2019年2月28日前更新基本資料及印鑑，若延遲或不配合，屆時將無法在ATM、網路銀行進行交易。此舉引起民眾批評擾民，金管會今天(2日)緊急找銀行業者開會，要求銀行應該依客戶風險等級分批執行，且要給客戶充分時間，並提供電話、傳真、網路、臨櫃等多元管道。

因應洗錢防制法上路，不少民眾近期接到台灣銀行通知，要求必須在2019年2月28日前更新基本資料及印鑑，若延遲或不配合，將無法在ATM領錢，或透過網路銀行進行存款、轉帳。

其實不只台銀，包括兆豐、玉山、合庫、北富銀等也都從去年底陸續公告，要求客戶加蓋原印鑑，甚至有銀行規定要回到原開戶分行辦理資料更新。屢屢遭民眾批評，認為銀行把所有客戶都當成洗錢嫌疑犯。

對於民眾強烈反彈，金管會今天緊急找來行政院洗錢防制辦公室、農業金融局及銀行業者開會，最終做出3點結論：

第一，銀行請客戶更新資料，應該要依照客戶風險分級，分批執行，並給予合理充分時間準備資料，及提供電話、傳真、網路、郵寄或臨櫃等多元管道，方便客戶辦理。

第二，對於客戶無法如期提供更新資料，銀行的相關管控措施也應符合比例原則，例如：仍維持低風險交易，讓客戶帳戶合理正常運作。

第三，對於久未往來或帳戶餘額在一定金額以下的客戶，應提供簡便結清帳戶的資訊，供客戶選擇運用。

此外，金管會也要求銀行，對於客戶經常詢問事項，應製作問答集，在1月14日前上網公告。