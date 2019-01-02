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小確幸！扶養戶與繳費戶不同　健保費可以申報扣除

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▲ 金山區公所健保在地製卡破2000 服務流程再造真貼心。（圖／記者郭世賢攝）

▲財政部發布解釋令，以被保險人眷屬的身分投保健保，保費仍可以由扶養者列舉扣除。（圖／記者郭世賢攝）

記者吳靜君／台北報導

健保費繳費者和扶養者如果是不同人，今年5月報稅時，扶養者可以將健保費列舉扣除了，對於扶養父母者的納稅義務人來說，可以享受小小的減稅利益。

財政部賦稅署今（2）日核釋，原本納稅義務人本人、合併申報的配偶或受撫養的直系親屬，依照全民健保法的規定，可以被保險人眷屬的身分投保的健保費，可以由納稅義務人申報列舉扣除且不受金額限制。

所得稅法規定，納稅義務人、配偶或受扶養的直系親屬的人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍公教保險的健保費，每人每年都是在新台幣2.4萬元內列舉扣除，不過健保費並不在2.4萬元範圍內，並且可以全額扣除。

財政部賦稅署表示，財政部考量全民健保屬強制性得社會保險，民眾繳納的健保費關係到個人就醫可以由納稅義務人權益的問題，且健保制度的設計，個人是以被保險人身分投保為原則，符合條件者才可以例外以被保險人眷屬身分投保，該健保費為專屬個人的基本生活費，財政部發布新解釋令，眷屬的身分投保者，無論與被保險人是否為同一申報戶，其健保費納稅義務人申報扣除。

簡單來說，像是甲、乙雙方為配偶，甲君以眷屬的身分投保健保，但是乙君辦理綜合所得稅時並沒有申報其為配偶，而是由其小孩丙君來申報扶養，過去甲君的健保費丙君並不能申報扣除，現在可以由丙君來申報扣除。

這項好處是，若一人退休無工作，配偶薪資收入低、子女收入高，則以配偶眷屬身份投保時，健保費率較低，但給兒子申報扶養，可享較多的節稅利益，財政部新發布的解釋令，給予申報健保費扣除又開了一扇方便之門。財政部說，目前健保戶數有94萬戶，預期今年5月納稅義務人可以依據新的解釋令適用申報。

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關鍵字：扶養親屬,列舉扣除,健保費,繳費

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