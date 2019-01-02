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富士康副總桃色緋聞　鴻海聲明：已約談釐清

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【鴻海副總偷人妻】母喪期間還約砲　五星級飯店高規格偷情

▲鴻海集團大陸龍華園區曾姓副總遭指控與王姓經理的妻子偷情。（圖／鏡週刊提供）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）驚傳桃色緋聞，根據《鏡週刊》報導，富士康曾姓高階副總遭控偷情王姓部屬新婚妻子，對此消息，鴻海發出聲明回應，公司去年底收到舉報後，隨即分別約談相關當事人以釐清事實，但涉及員工感情私領域，公司不便也無權介入。

報導指出，鴻海集團旗下富士康曾姓高階副總遭控偷情王姓部屬新婚妻子，常和曾姓副總聚餐的王姓部屬全被蒙在鼓裡，直到妻子在家裡打電話給曾姓副總，遭老公放錄音筆錄下，這起緋聞才東窗事發。

鴻海集團位於大陸深圳的龍華園區，擁有30萬名員工，是鴻海董事長郭台銘創建的最大工廠，被指控的曾姓高階副總是鴻海集團CNSBG通訊網路產品事業群高階資深副總（VP），也是香港人在鴻海集團位階最高的主管之一，年薪至少新台幣千萬元，已經在鴻海集團任職逾10年。

對此消息，鴻海發出聲明表示，針對週刊媒體報導集團同仁牽涉感情糾紛ㄧ事，公司去年底收到舉報後，隨即分別約談相關當事人以釐清事實，並確保沒有員工以私犯公的情事、沒有在公務上不當行使權力之行為，不過涉及員工感情私領域，公司不便也無權介入，但公司重申絕不認同任何違法行為，盼三方應儘快解決糾紛。

▲▼鴻海集團中國龍華園區曾姓副總（Kenny）遭指控與王姓經理的妻子偷情，醜聞成為同事八卦話題。（圖／鏡週刊提供）

▲鴻海集團大陸龍華園區曾姓副總與王姓經理及妻子時常聚餐。（圖／鏡週刊提供）

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關鍵字：鴻海,富士康,桃色緋聞

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