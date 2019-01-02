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拿回排頻權開第一槍！　NCC不同意凱擘申請壹電視移頻案

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▲▼國家通訊傳播委員會NCC副主委暨發言人翁柏宗。（圖／記者林昱均攝）

▲NCC發言人翁柏宗：不同意凱擘申請壹電視移頻案。（圖／資料照）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）去年12月才審查通過「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法第二條、第三條、第四條修正草案」，拿回頻道排頻權後。NCC今天（2日）就不同意凱擘去年6月提出的移頻申請案，發言人翁柏宗表示，因為各縣市政府認為移頻會造成收視戶的適應問題，進而引發民怨，加上不符合上下架規章的參考原則，因此不同意這個申請案。

凱擘去年1月2日向NCC送出移頻申請，有15個頻道進行調整，其中有6個頻道「被往後移」，包括旅遊生活頻道TLC（原20頻道）、東風衛視（原37頻道）、中天娛樂（原39頻道）、壹電視新聞（原49頻道）、衛視合家歡（原45頻道）和AXN（原67頻道），被調整到141到146頻道。

凱擘當時指出，頻道異動是為了提供消費者更優質的收視內容，強化頻道競爭力，不過由於這個移頻申請案遭外界解讀是「蔡明忠向練台生宣戰」（因年代集團所屬和代理的頻道就有3個），爭議性太大，因此NCC一直沒有進行處理。

在NCC「拖延性」的戰略下，凱擘後來把原本15個頻道移頻申請，更改為包括「緯來日本台」、「Animax」、「國興衛視」、「FOX」、「MTV綜合電影台」、「台灣HD綜合台」、「Z頻道」、「公視三台」、「ELEVEN SPORTS1台」等9個頻道移頻申請，而NCC也在去年3月7日宣布通過其申請案。

原本外界以為「壹電視新聞」移頻風波就此告一段落，沒想到凱擘去年6月初再度向NCC申請移頻，當中又包括壹電視新聞台要從49頻道移到149頻道，49頻道用寰宇新聞台取代。

發言人翁柏宗說明，凱擘去年第二次的移頻申請總共有三個頻道要調整，包括衛視合家歡、壹電視和JT TV，不過因為各縣市政府認為移頻會造成收視戶的適應問題，進而引發民怨，加上不符合上下架規章的參考原則，因此NCC最後決定不同意這個申請案。

至於何謂不符合上下架規章的參考原則？翁柏宗舉例，系統業者要拿A頻道取代B頻道，A頻道的收視率當然要比B頻道高，至於收視率的統計，NCC會考量AC尼爾森、MOD和自身系統業者的統計資料，不會只憑單一收視率調查資料。

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關鍵字：NCC,移頻,壹電視,媒體產業

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