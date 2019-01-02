稅收超徵還稅於民　前行政院長：應釐清超徵還是盈餘

▲前行政院長陳冲針對蔡總統文告，今日發文表達態度與理念（圖／資料庫）

記者吳靜君／台北報導

元旦第一天，蔡總統表示「我們的稅收也都超出預期，我已經請行政院儘快拿出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。就像公司有盈餘，應該優先給員工來分享，一個國家也應該是如此。」陳冲新世代金融基金會董事長、前行政院長陳冲今(2)日發文表達看法。

陳冲表示，眾所週知新加坡、香港及澳門曾有「還稅於民」的作法，但應了解其前提皆有財政盈餘，例如新加坡2008年盈餘64億新幣，香港2007年1100億港幣，澳門因2006年及2007年財政盈餘超過510億(2012年盈餘760億)澳幣，在2008年建立「現金分享計畫」，將盈餘分享人民。

陳冲認為認為，對於政府要建立「還稅於民」制度，表達肯定。但首先應釐清「稅收超徵」與「財政盈餘」，政府稅收超徵僅是表達實際徵稅金額超出年度預算，並不表示國庫有盈餘。假使年度實際稅收超過實際支出且國庫無負債，才能稱財政盈餘。又公司依公司法第232條，公司非彌補虧損及依本法規定提出法定盈餘公積後，不得分派股息及紅利。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。因此，中央政府的年度稅收超出預期，在107年11月底中央政府公共債務仍有5兆3千億時，尚非「還稅於民」的政策時機。

惟如將當年度稅收超徵部分，提撥一定金額用於妥善的照顧收入較少的民眾，陳冲認為精神上尚屬無妨。但應建立制度，設定實施啓動條件，例如超徵多少金額並達幾年、提撥多少比例等，並審慎定義「收入較少」的民眾。陳冲強調，重點不應僅以綜所稅的報稅收入金額作為依據，個人綜所稅以薪資收入為主要，收入少的原因，可能例如逃漏(報)稅、依法免稅(證所稅、期所稅、外匯操作所得等)、家庭富裕不必工作、從事地下經濟行為等有很多因素，仍應考量其他所得稅，避免「繳稅有份，小惠無門」的不公不義。