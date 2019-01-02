中美協商談判　季辛吉：將建立新經濟關係、新國際關係

▲季辛吉認為，美中兩國根本問題並非貿易爭端，而是在新的國際政治環境中如何共生共存。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

中美貿易問題待解，傳聞美方近期將派官員與北京談判。美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在美中關係全國委員會2018年會上表示，美中關係正處於重要時刻，目前兩國的根本問題並非貿易爭端，而是超越「你輸我贏」，在新的國際政治環境中如何共生共存。

根據美國之音報導，美中關係全國委員會成立於1966年，是最早推動美中關係正常化的非政府組織之一，也是1970年代「乒乓外交」的促成者。

在該組織2018年年會上，美國前國安顧問、國務卿，同時也是該組織執行副主席的季辛吉表示，「根本問題在於這兩個偉大的國家能否在一個國際政治的新世界中共同生存，即兩國是否可以界定相互之間的關係，當然在這一關係中會存在分歧，但這一關係的努力目標是超越你輸我贏，這樣的模式強調改善關係的重要性和共同生存的重要性。我認為，這是可以做到的。」

季辛吉表示，美中兩國最終將能找到解決貿易爭端的途徑，並預言將出現「新型的經濟關係」。季辛吉又說，他對雙方領導人抱持希望，儘管實際問題艱困難解，但「面前的機遇是可以首次在世界上創建一個國際體系，其和平與秩序會被所有國家接受。」季辛吉同時說，雙方達成協議、再出發的時機是有限的，「其他國家正試圖從這場沒有贏家的競賽中獲益。」

報導指出，今年11月8日，在美中領導人阿根廷G20峰會期間舉行會晤之前，季辛吉曾拜訪北京，並與中國國家主席習近平交談。此外，川普總統上任後，2017年10月10日也曾邀請季辛吉到白宮會晤。

▼美國前國務卿季辛吉。（圖／路透社）

