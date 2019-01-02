台苯經營權大戰　公司派要吳乃仁全面退出吳怡青6點澄清

▲台苯經營權開打，市場派與公司派互批，董事長吳怡青被控倒戈，今天發6點反駁澄清。（圖／記者馮建棨攝）

財經中心／綜合報導

台苯經營權大戰持續，公司派指控董事長吳怡青與弟弟吳怡翰倒戈跑票支持市場派，更指董事長吳怡青說話不算數，沒有做到中立不介入，對此台苯董事長吳怡青則發6點聲明澄清。

台苯今天（2日）召開董事會，會中通過月底舉行的臨時股東會點將從台苯林園廠改到福華飯店，市場派今天聯合公司高層召開記者會，指控民進黨大老吳乃仁說話不算話，假退出真介入，市場派要求吳乃仁家族立即全面退出董事會。

台苯總經理吳清典在今天下午召開記者會，會中說吳怡青不顧公司努力，放任市場派林文淵勾結薪資委員會自肥調高薪資，吳怡青無作為繼續享受高薪，另外在董事會上投票倒戈推翻過去決議，非常不尊重董事會。

對此吳怡青發出六點聲明澄清，說中立的立場不變，薪水也都依規定。吳怡青也回應為何要更改股東會地點，除了便利性之外，還有安全考量。

▲台苯經營權開打，市場派與公司派互批，董事長吳怡青被控倒戈，今天發6點反駁澄清。（圖／記者馮建棨攝）



吳怡青六點聲明全文：

1. 中立立場：本就是對所有股東與員工負責，當初接任就有對孫董說會「直道而行」，何來背叛之說。

2. 高額薪酬：重申均依公司規定。若董事有相關意見，兩年多來一直可以有機會提出。

3. 被污名不顧道義、不知感恩：還是感謝給我機會增加歷練。然而有豐厚酬勞跟絕佳待遇，為何我選擇不續任董事長？為何我們也不留在董事會繼續合作？大家都可以想一下到底是什麼原因。

4. 從未抹滅與否定員工與經營團隊的努力，故上任來一直在提高員工福利的事務上努力。

5. 為什麼在福華開會：首先，擴大股東參與是公司治理重要的一環，股東往來的便利性本就是是考量。另外就是安全考量，若真有狀況，我希望是由專業的保全來處理，而非由沒有相關訓練的員工面對第一線的衝突，更不希望不能掌控的情勢造成工廠的工安意外。

6. 對於媒體詢問是否願意改變心意，重新開會？以目前來看，這是對所有股東跟員工最好的方案，當然還是會保持開放的心態。