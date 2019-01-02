台積電矽智財夥伴円星科技明起競拍　底價每股157.14元

▲專攻積體電路矽智財的円星科技，預計本月下旬掛牌上櫃。圖為円星科技董事長林孝平。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台積電搶攻人工智慧領域的矽智財夥伴円星科技，將辦理初次上櫃前現增發行新股，競拍投標期間為明 (3) 日起至 1 月 7 日，最低拍賣底標為每股 157.14 元，預計1月23日掛牌上櫃。

成立於2011年的円星科技，為前智原總經理林孝平創立，為一專業積體電路矽智財（簡稱IP）技術研發與授權服務公司，為國內少見的純矽智財授權公司，主要產品包括積體電路矽智財設計服務，高速傳輸介面矽智財設計如 USB、MIPI、PCIe、SATA 等。

「IP產業的經營在精不在大，」林孝平表示，円星科技的IP已成功授權全球半導體一線大廠，包括台積電、高通、華為海思及日本松下等客戶，累積往來的全球晶圓代工廠超過10家，IC設計公司則超過200家。

円星科技成立不過短短7年，公司即能獲利並逐年成長，其主要營收來自IP授權服務。林孝平表示，去年公司IP授權金的營收佔比約87%，權利金及其他佔比約13%，目標希望將權利金比重逐年拉升至二成。

依據財報， 円星科技2017全年度及2018年前三季營收分別為新台幣6.34億元及5.11億元，較去年同期分別成長26.43%及20.92%；2017全年度及2018年前三季EPS分別為6.51元及5.99元，近年業績表現亮眼。