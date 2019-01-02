　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

台積電矽智財夥伴円星科技明起競拍　底價每股157.14元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲專攻積體電路矽智財的円星科技，預計本月下旬掛牌上櫃。圖為円星科技董事長林孝平。（圖／記者林淑慧攝）

▲專攻積體電路矽智財的円星科技，預計本月下旬掛牌上櫃。圖為円星科技董事長林孝平。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台積電搶攻人工智慧領域的矽智財夥伴円星科技，將辦理初次上櫃前現增發行新股，競拍投標期間為明 (3) 日起至 1 月 7 日，最低拍賣底標為每股 157.14 元，預計1月23日掛牌上櫃。

成立於2011年的円星科技，為前智原總經理林孝平創立，為一專業積體電路矽智財（簡稱IP）技術研發與授權服務公司，為國內少見的純矽智財授權公司，主要產品包括積體電路矽智財設計服務，高速傳輸介面矽智財設計如 USB、MIPI、PCIe、SATA 等。

「IP產業的經營在精不在大，」林孝平表示，円星科技的IP已成功授權全球半導體一線大廠，包括台積電、高通、華為海思及日本松下等客戶，累積往來的全球晶圓代工廠超過10家，IC設計公司則超過200家。

円星科技成立不過短短7年，公司即能獲利並逐年成長，其主要營收來自IP授權服務。林孝平表示，去年公司IP授權金的營收佔比約87%，權利金及其他佔比約13%，目標希望將權利金比重逐年拉升至二成。

依據財報， 円星科技2017全年度及2018年前三季營收分別為新台幣6.34億元及5.11億元，較去年同期分別成長26.43%及20.92%；2017全年度及2018年前三季EPS分別為6.51元及5.99元，近年業績表現亮眼。

ET快訊
企鵝妹直播3hr「賺白領7個月薪水」！狂粉斗內「天價金額」曝
雪莉跨年趴「撲倒趴胸玩親親」！裙一滑底褲全看光

關鍵字：台積電,智原,林孝平,円星科技

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

自行車供應鏈新廠本季動工　拓凱股價翻紅

喜迎換機潮　航太龍頭漢翔逆勢抗跌　法人：營運看旺到明年

影／雞肉替代需求可期　卜蜂、大成股價上漲逾2%　卜蜂：「豬肉不好，雞肉會好！」

貝克漢指名！傢俱台商靠客製化收服美國客 三年毛利率衝上40％

航太龍頭漢翔加速鳳展交機　法人：明年營運看旺

六福皇宮熄燈　莊豐如揭示集團三大營運主軸　再創六福榮光

電力業年薪破百萬　超過一半的勞工月薪不到4萬元　貧富差距持續擴大

航太龍頭漢翔靠智慧製造　力抗歐美飛機客戶砍價壓力

航太龍頭漢翔靠智慧製造　力抗歐美飛機客戶砍價壓力

勞工元旦上班　老闆要給補假或雙倍薪　別忘了自己的權益

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

春節連假撞上市櫃營收公告日　金管會：可延到2月15日前公告

高殖利率題材加持　大成鋼買盤回籠　股價站穩42元大關

拿回排頻權開第一槍！　NCC不同意凱擘申請壹電視移頻案

富士康副總桃色緋聞　鴻海聲明：已約談釐清

稅收超徵還稅於民　前行政院長：應釐清超徵還是盈餘

台苯經營權大戰　公司派要吳乃仁全面退出吳怡青6點澄清

彰化卡離岸風電　四家開發商將改適用5.1元費率

台積電矽智財夥伴円星科技明起競拍　底價每股157.14元

大立光迎大單股價卻乏力　遭五連賣、跌近5%

資誠預估　今年台股新掛牌家數上看60家

鹿晗、關曉彤爆2天後「官宣結婚」　工作室通稿截圖瘋傳！

《封印者M》台港澳全球首發 1月8日全面公測

侵占公有地大賺千餘萬　新北強拆改建157個停車位招商

文慧如金門連唱4首！　喝完高梁喊：喉嚨都著火了！

公車逼車糾紛影片曝光　目擊民眾：台灣沒王法了是嗎？

劉德華沉默5天…再度道歉！　曝光病倒後「身體現況」

蝶戀花翻車33死！遊覽公司不滿撤照　提行政訴訟敗訴

川普邀兩黨領袖參加邊境安全簡報　民主黨法案難過關

解決交通問題！入住花蓮太魯閣晶英　BMW豪華休旅免費開

孩子在尖叫！男怒吼「怎麼不去死」　警急到場花20分鐘幫殺了

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

財經熱門新聞

港大亨拿下台北雙子星　驚人創業..

青年創業家曾被罵騙子　卻短短2..

台北雙子星設計圖曝光　108盒..

彰化卡離岸風電　經濟部盼放行

哈日族荷包又縮水！日圓今創25..

勞工紓困貸款將開辦　年息1.3..

無薪假統計數字再飆升　又是因為..

郵局不能領200元了！中獎發票..

從無名養雞農到全球富豪榜　他成..

銀行無摺存款3萬元以上要留身分..

能源政策未明　經部規劃月底說清..

致電銀行告知才算！　剪信用卡前..

風電業者發聯合聲明爭5.8元躉..

大同公司派、市場派新一輪角力展..

更多熱門

相關新聞

最新中華市值500強　 台積電第六

新年將至股市陸續封關，大陸21數據新聞實驗室盤點2018年最後一個交易日，大中華地區上市公司於全球各個交易所的股價，排出最新的市值500強榜單，其中，前三甲仍是騰訊、阿里巴巴集團、工商銀行三個「老面孔」，台灣半導體龍頭台積電排名第六，老總劉強東身陷「桃色風波」的零售巨頭京東則跌出前20。

M31過年前上櫃　元旦後競拍、底價157元

美光搶人才！起薪碩士5萬起跳

台積電無塵室的空氣要靠它　全台第一家防空污大廠下周登興櫃

台積電矽智財夥伴円星科技下月上櫃　力拚全球市占第一

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

張婷婷公開親生兒：我不是死人妖

月老指示直接上　他衝了下場超慘

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面