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評／處置員警看電視「限台案」　徐國勇及時公平應受好評

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▲▼徐國勇出席行政院會後記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲內政部長徐國勇處理保五總隊餐廳「限制學生只能觀看特定新聞台乙事」引發議論。（圖／記者張一中攝）

文／許悅榮(基層員警)

日前，新聞媒體報導有關內政部長徐國勇處理保五總隊餐廳「限制學生只能觀看特定新聞台乙事」，鬧得沸沸揚揚。作為基層員警，當然也會關心此事，但從警界同儕所瞭解事實原貌，並非如外界所知的那樣。

一、保五餐廳確實因為疏漏，而從去年9月至11月，餐廳裡面的電視只鎖定某電視頻道播放新聞，在九合一大選敏感時期，自然引發部分警員的不滿，甚至透過管道檢舉。試想，若是該餐廳如果長期鎖定其他電視頻道播放，也同樣會引起質疑。

二、徐國勇並非有失比例原則，據瞭解，11月17日，徐部長剛好在高雄有行程，接獲檢舉後，亦順道前往了解保五是否已公平播放，徐即低調處理，以免引起警界受非議，在在保護警察免於政治干涉的攻擊，順道前往瞭解和處理。此一處理方式，及時避免在選舉熱潮時，因此事引起更多不必要的紛爭，其保護警察形象應值肯定。

三、徐國勇給警政署及保五幹部的處置建議，也沒有任何偏頗，沒有下指令以後不可以看某一台，或只可以看那些台。而是要求每日輪換一新聞頻道，保障所有員警有公平的閱聽自由。

據在內政部工作的前警校同學講述，徐部長是位難得的勤政、體恤下屬，肯做事的政務官。每天大多早上7點左右就到辦公室開始工作，而常常到下午6點，同仁們都下班之後，仍在批閱公文。在就任內政部以來，徐國勇也把增補員警缺額，減輕工作負擔，照顧福利為第一要務。過去半年裡，為了維護大選期間的治安，以及防杜賄選不法，徐部長常常親臨警界第一線召開工作會議，並給員警加油打氣。

雖然他是政務官，但在處事、言行中，都能維持中立超然的風範。作為基層員警，也希望外界對於徐國勇及時、公平處置保五餐廳「限台案」，給與應有的公評。

●作者許悅榮，基層員警。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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關鍵字：讀者投書,雲論,員警,限台案,徐國勇

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