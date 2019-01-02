川普邀兩黨領袖參加邊境安全簡報　民主黨法案難過關

▲川普認為，如果邊境圍牆建造得當，效率幾乎是百分之百。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普1日邀請共和黨、民主黨國會領導人，前往白宮參加邊境安全簡報會，他先前要求國會通過美墨邊境圍牆的50億美元資金，沒有成功便憤而關閉部分聯邦政府。有國會消息人士透露，這場簡報會並非「協商會議」。

《路透社》報導，川普邀請國會兩黨領袖參加簡報會。共和黨參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）的辦公室表示，他將參加2日舉行的簡報會。一名消息人士說，還不清楚其他領導是否會加入。

眾議院與參議院將在當地時間2日重新召開會議，紀念共和黨掌控2017到2018年間國會的最後一天。目前聯邦政府關門進入第2周，大約80萬名員工受到影響。

民主黨3日將開始職掌眾議院，打算批准一項包含2部分支出的法案，藉此停止關門的狀況。然而，共和黨仍掌握參議院，這項法案要過關的前景相當嚴峻。

民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）預計將重掌眾議院議長，這項立法可能使得她與共和黨籍的麥康諾交戰。裴洛西1日透過一封信件表示，正在讓共和黨人有機會說好，如果這項立法被拒絕，便會導致川普任期間的混亂。

川普上月22日決定關閉部分聯邦政府，他堅決要求50億美元的資金來建造邊境圍牆，又透過推特表示，「裴洛西難道想一上任就碰到邊境安全圍牆的事以及停擺嗎，讓我們達成協議吧？」

談到邊境圍牆，川普認為這對於限制非法移民至關重要，這也是他競選2016年總統時的政見，他曾表示墨西哥會負責這筆費用。

根據民主黨2部分支出的包裹式法案，內容為提供資金給國土安全部，讓單位暫時運作到2月8日，為邊界圍牆提供13億美元，並替其他相關項目提供3億美元。法案的另一個部分，則會資助現在沒有資金的聯邦機構直到9月30日。