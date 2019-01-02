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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

阻擋駭客竊取機密！日本將立法禁用國外資料庫　

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▲▼黑客（駭客）。（示意圖／CFP）

▲世界各國都積極研擬方案防堵駭客攻擊、竊取商業機密。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

日本鑑於資訊安全考量於2018年底宣布排除使用中國華為、中興製造的電子產品，包括電信通訊業者在內都已經開始拒用中資產品。據當地新聞報導，安倍晉三政府今年預計在4月推出預防網路攻擊的法案，規定水電、交通等基礎設施都只能使用本國的資料庫，防止使用有資安疑慮的外國資料庫。

綜合外媒報導，日本當局將在4月份成立新的特別委員會，調查所有基礎設施機構的資料存取，並計畫立法禁止使用外國資料庫，除了避免重要技術遭駭客入侵外流，影響民眾日常生活與政府運作和國際競爭力之外，也減少跨國調查、審判的困難。目前已知部分機構將數據存放在國外，不過並非核心資料。

據了解，除了基本設施之外，日本也將14種產業列為網路攻擊的特別保護對象，其中包括日本重點發展的汽車業，目前各國積極競爭自動駕駛技術，任何一方的資料外流都會造成巨大的損失。

根據《NHK》報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）日前發表聲明，指控中國大陸違反2015年美中網路協議承諾，在全球至少12國進行駭客攻擊、竊取商業機密。由於日本的政府機關也曾遭到來自中國大陸的駭客集團攻擊，目前已密切關注駭客集團的動向，並確保民間企業、學術機構等單位具備牢固的防駭能力。

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關鍵字：日韓要聞,駭客,資料庫,華為,中興

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