孩子在尖叫！男怒吼「怎麼不去死」　警急到場花20分鐘幫殺了

▲男子一再叫喊「你怎麼不去死」。（示意圖／達志影像／Shutterstock）



國際中心／綜合報導

澳洲西部傳出一起烏龍報案。一名報案人表示聽到屋內有小孩在尖叫，還伴隨著男人激動的怒吼「你怎麼不去死！」擔心發生家暴，因此趕緊打電話報警，最後發現根本是虛驚一場。

據英國《衛報》報導，有路人經過郊區一處民宅時，聽到有男子反覆大叫「你怎麼不去死」，還伴隨著孩子的尖叫聲，嚇得該名路人立刻就撥打000澳洲緊急電話，請警察趕快到現場處理，以阻止屋內男子繼續發狂，因為從孩子的尖叫聲來看，情況已經相當危急。

澳洲警方證實，他們獲報後緊急派出多名員警到場，結果見到孩子後卻發現他根本毫髮無傷，男子見警上門也急著解釋說，自己並沒有虐待孩子，是因為家裡出現大蜘蛛，一時太害怕情緒失控才會大吼「你怎麼不去死」，不是針對孩子，男子並為自己的情緒失控道歉。

▲男子因太害怕蜘蛛，才情緒失控大吼。（示意圖／CFP）



員警當場哭笑不得，花了20分鐘幫男子把蜘蛛殺死後，回報長官「除了蜘蛛以外，沒有任何人員傷亡，不需警力支援。」

雪梨在2015年也發生過類似事件，有另名獨居男子因為太怕蜘蛛，就慌張的抓起家具往牆壁砸，還一邊吼著「我要殺了你！」由於他的尖叫生十分尖銳，鄰居誤以為是有女人在呼救，於是立刻報警，警方上門後才證實全是誤會一場！

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