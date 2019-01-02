對向火車車頂物件噴飛！丹麥跨海大橋客運列車遭撞急剎6死

▲ 丹麥大貝爾特橋目前已關閉。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

丹麥大貝爾特橋（Great Belt Bridge）2日上午7點30分左右傳出一起死亡火車事故，目前已知至少6人喪命，另有8人受到輕傷。根據丹麥廣播公司（DR）的最新報導，當時一列貨運列車車頂物件重擊對向駛來的客運列車，最終導致載客列車被迫緊急停下。

據了解，當時列車上共有131名乘客以及3名員工，而6名死者都是乘客。目前救援團隊以及救護車現場已趕抵現場。

當地警方在推特發文提到，「以目前情況來看，我們還沒辦法提供事故發生原因或是其他乘客的詳細情況。」當局預計在稍晚舉行記者會說明。

大貝爾特橋是一座連接連接丹麥西蘭島和菲因島的大橋，橫跨大貝爾特海峽，全長17.5公里，歷時10多年建造，是丹麥史上迄今最大的工程之一。