資誠預估　今年台股新掛牌家數上看60家

▲資誠審計服務營運長梁華玲。（圖／資誠會計師事務所提供）

記者吳靜君／台北報導

資誠會計師事務所今(2)日表示，台灣今年的IPO(初次上市櫃)公司的家數約為50~60家，包含生技醫療、智慧製造、人工智慧、虛擬實境、擴增實境、5G，都會是今年IPO市場上的亮點。

資誠表示，相較於其他資本市場，台灣資本市場仍有其優勢，例如企業社會責任的發展較鄰近資本市場成熟，可望吸引更多企業來台，且政府持續推動公司治理投資，相關法規透明、制度完善，加上更開放多元的上市櫃政策，今年台灣資本市場可持續蓬勃發展。

預期今年台灣資本市場會受到的衝擊，美國升息步調、中國地方債務違約、法國黃背心運動、英國脫歐等議題，皆可能影響全球經濟成長。

另外，短期來看美中貿易戰不意停戰，市場不確定性仍然存在，持續影響台商供應鏈布局及競爭力，恐怕會遞延台商在台上市櫃時程。但是台灣將增訂無獲利企業上市櫃條件、縮短IPO審查時程，增設電子商務上櫃掛牌類別、吸引台商資金回流等措施，將可為台股增添活水。

對台灣資本市場的未來發展，資誠會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，持續輔導符合國家產業測的相關公司在台上市櫃，例如長期照護、持續推動多元上市櫃方案，建構對中小企業及新創事業友善的資本市場。另外，也可透過租稅優惠等措施，吸引台商資金回台，引導到適合的投資環境，例如5+2產業(包含綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業、循環經濟)並且思考其他資本市場進行緊密連結，以抵減大陸的磁吸效應，強化台灣資本市場的國際化與競爭力。