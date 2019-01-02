2月大被狠父潑酸「整臉融化」只因是女孩　她的復仇：活得比誰都幸福

▲ 安莫爾穿著時髦。（圖／翻攝自Instagram／anmol_rodriguez_official，下同）

國際中心／綜合報導

現年23歲的安莫爾（Anmol Rodriguez）出生在重男輕女的印度，因此在2個月大時被親生父親潑硫酸攻擊，讓她的臉和頸部融化；當時正在為她哺乳的母親則因此喪生。但她克服了身體和情感上的痛苦，獨自居住在印度西部的孟買，創辦基金會、開創自己的時尚事業，鼓勵許多同樣受害的女性。

英國《每日郵報》報導，事發當時，安莫爾才出生2個月，蜷縮在母親懷中、吸吮她的乳房，沒想到父親突然往母親的乳房上倒下一整罐鹽酸，毀了她小小的臉蛋、弄瞎她的左眼；而父親犯案的動機僅是為了把生下「女孩」的母親和孩子都除掉。

襲擊發生後，父親放著她自生自滅，直到鄰居將她和母親送醫。安莫爾的母親最終因傷重離世，她則在醫生和護士的照顧下，接受長達5年的治療。當傷口痊癒至一定程度後，她被交給一家位在孟買的育幼院，和其他孩子一起長大、接受教育。

安莫爾提到，育幼院充滿愛與溫暖，但帶著一張被燒傷的臉長大並不容易，因為人們經常會想起那次可怕的襲擊，「我太年輕了，從來不明白為什麼我看起來和醫院裡的其他人不一樣。但當我來到育幼院時，我便意識到孩子們和我的不同。」

▲ 安莫爾經常分享外拍照，完全不忌諱露出自己的皮膚。

她回憶，「雖然沒有人恨我，但他們一開始還是很害怕我的臉。後來隨著年齡增長，我交了很多朋友」，但在育幼院外的世界，一切還是很困難，「我在大學成績很好，但我沒有朋友。我是一個孤獨的人，一個人吃午飯，沒有人可以聊天。」

安莫爾坦言，「我喜歡時尚，總是穿著時髦的衣服，但女孩們會因此覺得我很怪。有些人會一直盯著我看，另一些人則是好奇的想知道我的臉怎麼了。我希望我媽媽還活著。這不代表我不感謝育幼院塑造我的人生，我想念的是母親的愛。如果她還在，我就能擁有一個無條件愛我的朋友。」

安莫爾2年前自大學畢業，搬出育幼院後便一直獨居，靠著為線上青少年頻道節目提供點子，每個月賺取117英鎊（約新台幣4574元），支出大多用於治裝，再為她的基金會存一點錢，「我一直都很喜歡時尚。我很時髦，喜歡打扮。」

安莫爾的名字在印地語中代表「無價之寶」。如今，她毫不顧忌的稱自己是「世界上最幸福的女孩」，已經成為一名時尚達人和訓練有素的騷沙舞舞者。她鼓舞無數鹽酸攻擊的幸存者，同時經營名為Acid Survivor Sahas Foundation的非政府組織，已經幫助20名受害女性就業，還為一位朋友策劃一場奢華的婚禮。

▲ 安莫爾還是一名騷沙舞舞者。

她在Instagram上有將近12萬粉絲，經常分享自己最新的舞步或照片，也在自我介紹的欄位寫下「我是無價的」。她提到，「我愛我現在的生活。我從來不曾覺得自己與眾不同。這也可能是因為我只記得自己僅有一隻眼睛，皮膚充滿皺紋、燒焦的樣子。我非常快樂的接受了我自己，這給了我繼續活下去的希望和信心。」

她受訪時說道，人們總是對她樂觀的態度感到驚訝，但她想告訴全世界，鹽酸攻擊倖存者有活下去的熱情；她們需要的不是憐憫，而是支持，「這也是我創辦非政府組織的原因，目標是鼓勵女孩們重拾信心、幫助她們康復。」

她說明，「我一直認為我的情況不同，所以這對我來說真的沒關係，但對於那些正值花樣年華卻遭受攻擊的女孩，這種折磨是無法用語言表達的。另外，有些人還在唸書，卻受到攻擊，讓她們不得不中途輟學。但我很幸運，得以完成我的學業。我現在試著教育她們，提供磨練技能的方法，讓她們可以找到一份工作來謀生。」

安莫爾夢想成為模特兒，目前已經有2名設計師委託她在社群網站上廣告珠寶首飾。她提到，「我想成為第一個商業化的鹽酸攻擊倖存者模特兒，不僅能促進時尚，還能宣導『鹽酸不會終結生命』的概念。」她希望鼓勵像她一樣的女性，不要用面紗遮住自己的臉，應該自信滿滿的走在路上，「鹽酸只能改變我們的臉，卻不能摧毀我們的靈魂。我們從裡到外都沒有不同，應該接受自己、快樂生活。」