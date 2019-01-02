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桂宏誠／一國兩制、不承諾放棄武力　兩岸關係更險峻

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●桂宏誠／曾任公務人員保障暨培訓委員會委員、民主文教基金會執行長，世新大學兼任副教授。

習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重提「一國兩制」的主張，並闡釋其基本方案內容，這是10年來罕見的訊息傳達。胡錦濤在30周年紀念會上未提一國兩制，而是「結束敵對狀態，達成和平協議」，此當因2005年連戰開啟「和平之旅」以迄馬英九當選總統後，兩岸已建立了「九二共識」的互信基礎。

中共了解台灣不喜歡一國兩制，習近平過去也僅於2014年9月會見台灣統派團體時提過，而當時已有太陽花學運阻滯了兩岸關係的進展，且國民黨在11月底的九合一大選已顯敗象。即使習近平在十九大的工作報告中也提及一國兩制，但重點則在港、澳的現況與發展。

不僅是講給台灣同胞聽

這次習近平還提到久未強調的「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，不僅是講給台灣同胞聽，尤其是針對他所謂的「外部勢力干涉」，主要就是指台獨勢力和其所攀附的美國。事實上，美國在韓戰停戰後尋求與中共對話談判，其後雖與台灣簽訂《中美共同防禦條約》而在台駐軍，且五年內還發生了第一、二次台海危機，但要求中共宣布對台放棄使用武力，一直便是美國對華政策的重心。

然而，中共基於民族主義的立場，向視主權完整為國家根本利益，不容許領土上駐有外國軍隊；蘇聯曾有意在中國臨海領土上建立基地，即成為中、蘇交惡的發酵劑。1960年代美國著手「拉中防蘇」的政策後，最終雖認知台灣是中國的一部分而撤軍，中共同時也宣布和平統一的對台方針，但中共始終不承諾放棄使用武力，既主要是針對美國，也是為不重蹈清末以來「不能選擇」的歷史屈辱。

和平統一可謂是中美建交的條件，也是最符合中美雙方國家利益的結果。

在鄧小平推動改革開放政策時，中蘇間繼「珍寶島事件」後再度瀕臨兵戎相見危機，而鄧小平希望聯美以爭取發展現代化的和平環境。然而，當年美、中蘇間「兩強一大」的三角關係，決定了台灣的命運與發展，卻非今日美、中、台間的「兩強一小」所可比擬。

探索「兩制」台灣方案

據毛澤東的說法，發動第一次台海危機是對美戰略，第二次則是對蘇聯的測試，且「台灣的事小，世界的事大」。時至今日，隨著中國大陸在國際間的興起，世界格局也已然轉變。然而，台灣並無發動戰爭的可能，只能幫美干擾中國大陸，對己身的發展並無太多助益，但卻並無被美國利用而走向戰禍邊緣的可能。

習近平在這次講話中還呼籲，要就探索「兩制」台灣方案開展民主協商，以達成制度性安排，這是40年前《告台灣同胞書》中提及「尊重台灣現狀和台灣各界人士的意見」、「採取合情合理的政策和辦法」及「不讓台灣人民蒙受損失」的進一步作法，但當時要與「台灣當局之間的商談結束這種軍事對峙狀態」的說法，如今則改為「不承諾放棄武力」，不無傳遞訊息表達兩岸正處於險峻關係的意味。

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