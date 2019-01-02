自行車供應鏈新廠本季動工　拓凱股價翻紅

深圳龍崗區近日一輛自行車在車道上逆向行駛，不小心發生了事故，「一撞」就把人家的車頭給撞的往內凹「八字型」。該地警方也在自己的官方微博上發了兩張事發現場照片，「走機動車（汽車、機車）道的危險，所幸駕駛人僅受輕傷；不過......能撞成這樣也是比較神奇了」，警方在照片上方下了這樣的註解。