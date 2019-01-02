自行車供應鏈新廠本季動工　拓凱股價翻紅

▲拓凱為配合自行車客戶南向佈局，日前宣布斥資1500萬美元，在越南平陽省啟動擴建新廠計劃，預計2020年首季投產。（圖／拓凱提供）
記者林淑慧／台北報導
看好電動自行車商機，碳纖維複材大廠拓凱宣布旗下越南新廠，將於今年第一季動工，預計2020年上半年完工投產，在利多消息激勵下，近期股價持續走堅，今（2）日收盤更站上110元大關，漲幅達3.77%；法人預估，拓凱全年營收可望挑戰80億元，續創新高可期。
為配合自行車品牌大廠客戶需求，拓凱董事會已通過啟動東南亞投資計劃，將斥資1500萬美元、約新台幣4.6億餘元，在越南平陽省規劃分期建置新廠，第一期將以自行車後段產品暨組裝基地為主，第二期工程則將規劃安全帽、球拍等生產線。
法人分析指出，.自行車碳纖維在去年成長較高，主因在於電動自行車客戶新品，在去年第二季投產，且單價較高；其次，大陸輪圈產能在去年五月提升五成，預計今年第一季推出新品，可望帶動拓凱營收有雙位數成長。
另外，拓凱指出，去年下半年球拍客戶拉貨不如年初預期，預估今年微幅成長；安全帽今年新增二家客戶，預計今年第二季起實質貢獻營收，預估營收上看雙位數增長。
受惠自行車出貨成長，拓凱去年前11月合併營收67.99億元，年增18.9%，創歷史新高；前三季每股純益已達6.81元，法人預估全年每股純益上看8.5元。