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大阪環球影城「飛天翼龍」再傳意外　「軌道螺栓噴落」遊客嚇瘋

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▲▼日本環球影城飛天翼龍。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城飛天翼龍再傳意外。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本大阪環球影城1日下午1時傳出，有遊客目擊到園內人氣遊樂設施「飛天翼龍」有2個螺栓掉落，卡在雲霄飛車下方的防護網上。據悉，掉落的螺栓原本長度約10公分，但被發現時，兩個零件都已經斷裂。接收到遊客通報後，園方也立刻暫停營運飛天翼龍，進行安全檢查。據悉，適逢新年連假，事發當時園區內人潮眾多，許多遊客都受到影響。

根據《朝日新聞》報導，大阪環球影城表示，掉落的零件是用來加強固定軌道連接處的螺栓，在飛天翼龍中共使用了28個，這次掉落的則是其中2個，而零件被發現時都已經折斷損壞。由於遊客通報時，行駛中的雲霄飛車已經快到終點，因此工作人員並沒有緊急停止，只有等到該班行駛中列車回到終點後才暫停營運，所幸並未有人因此受傷。

事實上，這已經不是飛天翼龍首次出現意外，該遊樂設施光是在2年內就發生3次故障，導致旅客被迫吊在半空中長達數十分鐘到一個多小時。2017年8月因為1名幼童突然闖入禁止進入的危險區域，基於安全考量，園方決定緊急停止正在運作的「飛天翼龍」。當時30名搭乘遊客就這樣被凌空吊掛在「飛天翼龍」上，動彈不得，只能等待工作人員逐一協助疏散，吸引地面上許多遊客圍觀。直到半小時後，所有人才在工作人員引導下回到地面，所幸事件中並無人員受傷或不適。

時隔不過1個月，「飛天翼龍」又在行進間突然警鈴大響，隨後緊急剎車。雲霄飛車上的32人因此困在距離地面約3～4公尺高度，倒掛半小時。對於事發原因，園方僅表示，可能因為當時行駛中有乘客東西掉下來，所以才啟動安檢警鈴。

2018年5月飛天翼龍又在運行途中，突然停在距離地面20至30公尺處，當時在雲霄飛車上的32名遊客就這樣被卡在軌道上動彈不得。工作人員雖然隨即進行維修，但遲遲無法排除狀況，因此只能從軌道旁的通道一一疏散受困旅客。相關人員表示，當時有異常通知傳至控制中心，雲霄飛車才會啟動自動停止裝置。

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