大阪環球影城「飛天翼龍」再傳意外　「軌道螺栓噴落」遊客嚇瘋

▲日本環球影城飛天翼龍再傳意外。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本大阪環球影城1日下午1時傳出，有遊客目擊到園內人氣遊樂設施「飛天翼龍」有2個螺栓掉落，卡在雲霄飛車下方的防護網上。據悉，掉落的螺栓原本長度約10公分，但被發現時，兩個零件都已經斷裂。接收到遊客通報後，園方也立刻暫停營運飛天翼龍，進行安全檢查。據悉，適逢新年連假，事發當時園區內人潮眾多，許多遊客都受到影響。

根據《朝日新聞》報導，大阪環球影城表示，掉落的零件是用來加強固定軌道連接處的螺栓，在飛天翼龍中共使用了28個，這次掉落的則是其中2個，而零件被發現時都已經折斷損壞。由於遊客通報時，行駛中的雲霄飛車已經快到終點，因此工作人員並沒有緊急停止，只有等到該班行駛中列車回到終點後才暫停營運，所幸並未有人因此受傷。

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大事な保守点検を非正規にしたりするとこうなるのがわからないのかね？安全を守る雇用を骨抜きにしてるから、無慈悲な事故が増える。この件で悪いのは経営者だ。経営者は総辞職せよ。 — 黄色信号 (@iellow3532) 2019年1月2日

事實上，這已經不是飛天翼龍首次出現意外，該遊樂設施光是在2年內就發生3次故障，導致旅客被迫吊在半空中長達數十分鐘到一個多小時。2017年8月因為1名幼童突然闖入禁止進入的危險區域，基於安全考量，園方決定緊急停止正在運作的「飛天翼龍」。當時30名搭乘遊客就這樣被凌空吊掛在「飛天翼龍」上，動彈不得，只能等待工作人員逐一協助疏散，吸引地面上許多遊客圍觀。直到半小時後，所有人才在工作人員引導下回到地面，所幸事件中並無人員受傷或不適。

時隔不過1個月，「飛天翼龍」又在行進間突然警鈴大響，隨後緊急剎車。雲霄飛車上的32人因此困在距離地面約3～4公尺高度，倒掛半小時。對於事發原因，園方僅表示，可能因為當時行駛中有乘客東西掉下來，所以才啟動安檢警鈴。

2018年5月飛天翼龍又在運行途中，突然停在距離地面20至30公尺處，當時在雲霄飛車上的32名遊客就這樣被卡在軌道上動彈不得。工作人員雖然隨即進行維修，但遲遲無法排除狀況，因此只能從軌道旁的通道一一疏散受困旅客。相關人員表示，當時有異常通知傳至控制中心，雲霄飛車才會啟動自動停止裝置。