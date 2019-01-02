記憶體吹冷風！三巨頭大砍資本支出　八年來最保守

▲記憶體吹冷風，三巨頭大砍資本支出。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體吹冷風，根據研調機構，由於PC、伺服器與智慧型手機等終端產品需求疲軟，今年DRAM總資本支出180億美元，年減約10%，算是八年來最保守。

TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，由於記憶體三巨頭都放緩投資計畫，包括三星和SK-海力士，市占第三名美光也下修今年資本支出，統計全球DRAM的資本支出總金額，預估將達180億美元，年減約10%，是八年來最保守。

市占第一名的三星日前才宣布，決議終止平澤廠(Line18)擴產計畫。DRAMeXchange指出，估計三星今年的DRAM投資總金額約在80億美元，主要用在先進製程(1Ynm)的持續轉進以及新產品的開發；且由於停止平澤廠擴產，也將使今年位元成長僅20%，歷年最低。

市占第二大的SK-海力士今年的DRAM投資金額也降低到約55億美元，主要用以持續轉進新製程與提升良率為主。中國無錫新廠才剛落成，因此該廠全年仍有約30-40K產能提升，根據DRAMeXchange計算， SK海力士2019年位元成長約21%，稍微高過三星。

而市占第三的美光半導體，近日才宣布下修2019年資本支出至約30億美元，且將2019年的生產位元成長目標由原先的近20%下修至15%水位，以期改善庫存持續升高的狀況。DRAMeXchange認為，美光因為成本結構與兩大韓系廠相較偏弱，因此對於承受價格下跌的空間較小，在連兩年供給位元成長都僅有15%的情況下，市占持續被壓縮。

由於三大廠商下修今年資本支出及營運目標可看出各供應商試圖透過調整產出，來避免削價競爭。從獲利來看，三星與SK海力士生產DRAM的毛利仍有近8成，美光也有6成以上的水準。

需求端來看，第1季受到連假以及淡季效應的影響，將會是最為疲弱的季度，在中美貿易戰持續延燒，2019年第一季價格下修幅度約為15%，第二季預期將收斂至10%以內。

▼記憶體三巨頭砍資本支出。（資料來源：Trendforce）