離岸風電只差一步之遙：彰化縣府對價格有誤解

▲風力發電。（圖／達志示意圖）

●陳勝冠／任職於彰化製造業，業餘綠能研究者。

超過6000億的離岸風電投資案卡關，原因來自彰化縣政府遲遲不願發出給能源局的複審同意回函。縣府更直接說不願讓開發商拿到今年5.8的費率。其實，5.8費率跟縣府的同意回函沒有關係，同意回函是同意開發商在彰化設置公司，如今跟費率混為一談令人遺憾。

台灣離岸風電相關產業和基礎建設是從零開始，政府要求開發商必須扶植本土廠商，協助投資基礎建設，給予較好的躉購費率應是合情合理。天下沒有白吃的午餐，如果一開始不花這個錢，我們可能永遠不會有離岸風電產業。有論者拿美國或越南的價格來跟台灣比較，但是各個市場環境及政策不同，不能直接一概而論。電力市場自由度、變電站或電網等建設、國產化政策或政府有無額外給予獎勵措施，都會導致價格不同。

大家只看到5.8塊，卻很少知道彰化的海龍計畫和沃旭能源兩家開發商針對2025年的競標案開出2.2至2.5的破盤價。所謂競標制度，比的是最低價格。因此，競標制度有可能出現開發商以成本價投標的情形，只求攤提先前投入的基礎建設等固定支出。所以，開發商說，因為有5.8塊的支持，才能在2025年以2塊多的價格售電，這是有道理的。

未來核能恐不再便宜

5塊多的躉購制度是馬政府時代開始的，蔡政府才推出了競標制度，並把躉購制度加上國產化的條件。在未來競標制度的驅動下，長期而言，台灣的風電價格將會回歸自由市場。我們將會看到，躉購加國產化的政策帶動產業鏈成形，提供大量綠領就業機會，而競標制度促使電價越來越低，兩全其美。大家想一想，核能在台灣走了三四十年，到底在台灣成就了什麼產業和就業？甚至由於安全標準的提升以及過去對除役成本的低估，讓核能不再是便宜的選擇，而現在歐洲風電價格已經比核電便宜。

遴選風場容量一共有3.5GW，一年可產發電量約為130億度，只占台電一年購發電量2300億度的5至6%左右。台電還有綠電認購制度，需要綠電的企業目前是以每度電電價再加上1.06元購買綠電。一來綠電占比低，二來綠電有其他銷售管道，對民生電價的影響極為有限。未來再生能源憑證普及，或電業市場更進一步自由化後，有可能綠電都被企業買走了，一般民眾想買搞不好還買不到。

低碳排成為全球貿易的新門檻，很多科技大廠如蘋果也正推動供應商採用綠能，仁寶和可成已經承諾要百分之百使用再生能源。資通訊產業是台灣的經濟命脈，要在科技大廠的供應鏈中生存下來或提高產品出口競爭力，未來請先買綠電再說。綠能產業是趨勢已不用多談，充足的綠電更將是彰化的機會。作為彰化人，衷心期盼王縣長明鑑。

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