　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

台灣微軟攜手高科大翻轉管理教育　培育智慧商務人才

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼公司，企業，老闆，經理人。（圖／視覺中國）

▲台灣微軟攜手高科大翻轉管理教育，共同培育智慧商務人才。（圖／視覺中國）

記者邱倢芯／綜合報導

為培育新世代商務智慧人才，台灣微軟與國立高雄科技大學商業智慧學院(Business Intelligence School， BIS)，共同啟動「商業智慧人才培育計畫」，藉由微軟專業認證(MPP)教材導入學院必修學分、並建置BI商業智慧體驗中心與AI 金融科技中心，培養以商業專業為底蘊、以資料科學為工具的新世代智慧商務人才。

台灣微軟表示，鑒於企業導入AI人工智慧應用需要大量的人才，該公司繼2018年元月在台成立AI研發中心後，從六月開始積極與全台各大專院校攜手合作，依據各校院內的學術資源與特色，積極培育符合新世代所需的專業人才。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示，新科技驅動全球企業數位轉型，具備AI人工智慧與資料科學等新工具技能的人才將是企業是否能夠順利轉型的關鍵，大專院校的課程也需要轉型，才能培育符合企業轉型需求的人才。

藉由微軟MPP教材導入學院必修學分，並建置BI商業智慧體驗中心與AI 金融科技中心，承襲過去商業管理學術經驗，以程式設計、程式交易、物聯網、大數據分析、資料科學家認證與人工智慧分析師認證等商業智慧為教學主軸，培育具有商業智慧工具能力，並具備國際視野、國際經營與領導能力商業倫理之卓越管理與商業分析人才。

且為培育具競爭力的商業智慧人才，台灣微軟與BIS也將合作於校園中創立BI商業智慧體驗中心，徹底將商業智慧應用實踐，包括理財貴賓室、智慧保險機器人、智慧證券分析機器人、無人商店、旅館咖啡智慧服務、物聯網 (IoT)販賣機等，該中心所產生之相關資料，也將直接成為學生學習與研究之真實數據庫。

BI商業智慧體驗中心也將結合校內其他系所，應用商業智慧技能。如觀光學系中的禮賓接待服務，結合AI人臉辨識系統可協助學生進行POS機智慧點餐，再透過與Line Pay、合作金庫等金融機構合作的行動支付進行付款，便可順利完成點餐流程！此外，BIS藉此也成立理財人生規劃所，透過，民眾只需填入姓名、年齡、收入、預計退休時生活水準等相關資訊，便可透過理財機器人進行智慧理財與保險分析，依據不同的理財工具，為下半生規劃期貨、基金、股票等投資方式。

這些金融商務應用也有機會深入校園中，智慧校園、智慧宿舍的建立，也讓學生未來有機會使用Line Pay支付宿舍洗衣機，並藉由APP監測目前洗衣機的進度及通知取衣時間；為了節約電能，也可以透過一卡通收集用電數據，讓無人使用教室、宿舍自動節能。無人商店和智慧販賣機的建置，讓學生可以隨時購買所需用品，也讓學校、店家減少不必要的人力成本。

ET快訊
隋棠1歲女兒「長髮+大眼」萌翻！網看呆：根本媽媽縮小版
月老指示「直接上」！他獲3聖筊衝了　立馬被發好人卡

關鍵字：台灣微軟,高科大,智慧商務

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

資誠預估　今年台股新掛牌家數上看60家

自行車供應鏈新廠本季動工　拓凱股價翻紅

台股暴跌173點拖累匯市　新台幣由升轉貶收30.794元

記憶體吹冷風！三巨頭大砍資本支出　八年來最保守

台灣微軟攜手高科大翻轉管理教育　培育智慧商務人才

元月新制上路　新制概念股後市看漲

華映正式提緊急處分抗告　大同市場派再控賣越南子公司違法

喜迎換機潮　航太龍頭漢翔逆勢抗跌　法人：營運看旺到明年

官方版4G速率量測出爐！　中華電信表現最好

你我未必買得起！去年最賺錢的投資是藝術品、名酒及豪車

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

資誠預估　今年台股新掛牌家數上看60家

自行車供應鏈新廠本季動工　拓凱股價翻紅

台股暴跌173點拖累匯市　新台幣由升轉貶收30.794元

記憶體吹冷風！三巨頭大砍資本支出　八年來最保守

台灣微軟攜手高科大翻轉管理教育　培育智慧商務人才

元月新制上路　新制概念股後市看漲

華映正式提緊急處分抗告　大同市場派再控賣越南子公司違法

喜迎換機潮　航太龍頭漢翔逆勢抗跌　法人：營運看旺到明年

官方版4G速率量測出爐！　中華電信表現最好

你我未必買得起！去年最賺錢的投資是藝術品、名酒及豪車

蔡英文用「二個不接受」、「四個必須」回應「習五點」

目睹男友偷吃..狂砍埋屍！李優「冷血表情」演MV打冷顫

元旦連假頭城上國5少等35分　宜縣府：宜四匝道發揮效用

影／工程車撞倒限高架　「鐵架從天而降」砸毀休旅車和機車

離岸風電只差一步之遙：彰化縣府對價格有誤解

《桃太郎電鐵》生父元旦驚傳心肌梗塞送醫

桂宏誠／一國兩制、不承諾放棄武力　兩岸關係更險峻

女常客「裝可憐賒帳」還狂借錢　老闆媽看弱勢心軟！她怒：懶又不節儉

台獨是「絕路」應接受和平統一　CNN：習近平採取較柔和態度

十歲童模仿「野外求生」節目　帶著姊姊的地理課本上路

高雄傳教士騎鐵馬手扶拖吊車　淡定搭「順風車」網：天國近了

財經熱門新聞

港大亨拿下台北雙子星　驚人創業..

青年創業家曾被罵騙子　卻短短2..

台北雙子星設計圖曝光　108盒..

哈日族荷包又縮水！日圓今創25..

彰化卡離岸風電　經濟部盼放行

勞工紓困貸款將開辦　年息1.3..

無薪假統計數字再飆升　又是因為..

從無名養雞農到全球富豪榜　他成..

能源政策未明　經部規劃月底說清..

銀行無摺存款3萬元以上要留身分..

風電業者發聯合聲明爭5.8元躉..

郵局不能領200元了！中獎發票..

金融業必看！金管會9大新制　2..

5G通訊市場空缺誰補　Noki..

更多熱門

相關新聞

高科大與無店面公會簽產學合作

為推動南部地區電子商務產業人才培育及增進產學實務交流，國立高雄科技大學（簡稱高科大）與中華民國無店面零售商業同業公會（簡稱無店面公會）簽署合作備忘錄，期盼結合高科大的教學資源與無店面公會的產業力量，深化學術與實務並進，提升電子商務產業轉型升級。

台灣微軟新創加速器正式啟動

微軟學校計畫偏鄉童：寫功課方便

台船公司與高科大簽署合作意向書

微軟在台推出內建指紋辨識的鍵盤

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

月老指示直接上　他衝了下場超慘

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

前HBL球星　遭爆騙財

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面