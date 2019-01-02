台灣微軟攜手高科大翻轉管理教育　培育智慧商務人才

▲台灣微軟攜手高科大翻轉管理教育，共同培育智慧商務人才。（圖／視覺中國）

記者邱倢芯／綜合報導

為培育新世代商務智慧人才，台灣微軟與國立高雄科技大學商業智慧學院(Business Intelligence School， BIS)，共同啟動「商業智慧人才培育計畫」，藉由微軟專業認證(MPP)教材導入學院必修學分、並建置BI商業智慧體驗中心與AI 金融科技中心，培養以商業專業為底蘊、以資料科學為工具的新世代智慧商務人才。

台灣微軟表示，鑒於企業導入AI人工智慧應用需要大量的人才，該公司繼2018年元月在台成立AI研發中心後，從六月開始積極與全台各大專院校攜手合作，依據各校院內的學術資源與特色，積極培育符合新世代所需的專業人才。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示，新科技驅動全球企業數位轉型，具備AI人工智慧與資料科學等新工具技能的人才將是企業是否能夠順利轉型的關鍵，大專院校的課程也需要轉型，才能培育符合企業轉型需求的人才。

藉由微軟MPP教材導入學院必修學分，並建置BI商業智慧體驗中心與AI 金融科技中心，承襲過去商業管理學術經驗，以程式設計、程式交易、物聯網、大數據分析、資料科學家認證與人工智慧分析師認證等商業智慧為教學主軸，培育具有商業智慧工具能力，並具備國際視野、國際經營與領導能力商業倫理之卓越管理與商業分析人才。

且為培育具競爭力的商業智慧人才，台灣微軟與BIS也將合作於校園中創立BI商業智慧體驗中心，徹底將商業智慧應用實踐，包括理財貴賓室、智慧保險機器人、智慧證券分析機器人、無人商店、旅館咖啡智慧服務、物聯網 (IoT)販賣機等，該中心所產生之相關資料，也將直接成為學生學習與研究之真實數據庫。

BI商業智慧體驗中心也將結合校內其他系所，應用商業智慧技能。如觀光學系中的禮賓接待服務，結合AI人臉辨識系統可協助學生進行POS機智慧點餐，再透過與Line Pay、合作金庫等金融機構合作的行動支付進行付款，便可順利完成點餐流程！此外，BIS藉此也成立理財人生規劃所，透過，民眾只需填入姓名、年齡、收入、預計退休時生活水準等相關資訊，便可透過理財機器人進行智慧理財與保險分析，依據不同的理財工具，為下半生規劃期貨、基金、股票等投資方式。

這些金融商務應用也有機會深入校園中，智慧校園、智慧宿舍的建立，也讓學生未來有機會使用Line Pay支付宿舍洗衣機，並藉由APP監測目前洗衣機的進度及通知取衣時間；為了節約電能，也可以透過一卡通收集用電數據，讓無人使用教室、宿舍自動節能。無人商店和智慧販賣機的建置，讓學生可以隨時購買所需用品，也讓學校、店家減少不必要的人力成本。