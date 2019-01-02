世界最長壽人瑞假的？　被爆只活到59歲　疑女兒「頂包」

▲世界最長壽人瑞被爆出造假。（圖／翻攝自Twitter／@TechElderCare）



國際中心／綜合報導

法國最長壽女人卡爾門（Jeanne Louise Calment）於1997年逝世，活了122年又164天，是目前世界上普遍公認最長壽的人瑞列為《金氏世界紀錄》。不過現在卻被爆出這根本是一場騙局，她早在59歲就過世，身分卻在那時就被女兒「偷走」了。

據《每日郵報》報導，俄羅斯數學家聲稱札克（Nikolay Zak）和老人學專家諾沃蕭洛夫（Valeri Novosselov）聲稱，卡爾門在1934年就逝世，她的女兒伊瑪（Yvonne Calment）為了逃過遺產稅，所以就繼承了母親的身分。

這2名學者研究了卡爾門的傳記、訪談及照片後發現，紀錄顯示伊瑪1934年死於肺炎，但事實上她是到用了母親的身分繼續活到99歲。他們還拿出卡爾門1930年代的身分證副本來證明，照片中的瞳孔顏色、額頭形狀、身高等等，都和他晚年大不相同，而且卡爾門晚年的肌肉狀況異常良好，認知也沒出現障礙，甚至「117歲」時還天天吸菸。

Ni Matusalén, ni el conde de Saint Germain. La persona más longeva de la que tenemos constancia es Jeanne Louise Calment, natural de Arles, que falleció en 1997...¡a los 122 años y 164 días! A la dcha., un año antes de morir. A la izda...¡en el siglo XIX! pic.twitter.com/VDXHH7gyzx — Alejandro Navarro (@Alexny_85) 2018年9月15日

對於2位學者的質疑，卡爾門家屬沒有給予回應，但1990年代有位老人學專家珍瑪莉（Jean-Marie Robine）說過，她對卡爾門122歲的真實性完全沒存疑。

據了解，如果卡爾門最長壽的金氏世界紀錄無效，那麼官方紀錄中的保持人將會變成美國的克瑙斯（Sarah Knauss），他在1999年去世，享年119歲。