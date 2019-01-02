官方版4G速率量測出爐！　中華電信表現最好

▲國家通訊傳播委員會公佈行動寬頻業者的107年度4G行動上網速率量測統計結果。（圖／記者林睿康攝）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（2日）公佈5家行動寬頻業者的107年度4G行動上網速率量測統計結果，分為各縣市的「定點量測」與主要道路和大眾運輸的「移動量測」兩部分。其中，全台22縣市「定點量測」是中華電信速度最快；至於高鐵全線和台鐵主線，也是中華電信拔得頭籌。

NCC指出，這次量測是由財團法人電信技術中心（TTC）執行，分為各縣市的「定點量測」與主要道路和大眾運輸的「移動量測」兩部分；「定點量測」是由專業量測人員到全國7,851個村里長辦公室戶外區域進行量測，結果顯示4G全國平均下載與上傳速率分別為95.42Mbps與26.43Mbp s，雲端下載速率為82.93Mbps；主要道路和大眾運輸的「移動量測」也是由專業量測人員在各縣市主要道路、高速公路及快速道路以正常行車速率駕車進行量測，並在高鐵、台鐵、北捷、桃機捷和高捷列車內進行量測，各縣市主要道路的4G平均下載速率為39.76Mbps-65.43Mbps，大眾運輸的4G平均下載速率為28.00Mbps-104.48Mbps。

NCC表示，107年度全國4G定點量測平均下載速率提升到95.42Mbps，較106年度量測結果56.71Mbps提高68.25%；4G移動量測平均下載速率則介於39.76~65.43Mbps，也可看出顯著的成長。

若再進一步細看各家電信業者的表現，全台22縣市「定點量測」都是中華電信4G速度最快；至於高鐵全線和台鐵主線，也是中華電信拔得頭籌；但是在捷運部分，則由中華電信和台灣大哥大互有領先，包括北捷「文湖線」、「淡水信義線」、「中和新蘆線」和高捷「紅線」、「橘線」都是中華電信最快，不過北捷「松山新店線」、「板南線」和桃園機場捷運是台灣大哥大最快。

NCC表示，一般用戶上網速率可能受到基地台建設密度的高低、基地台載波聚合功能的有無、手機接收電波訊號的強弱、用戶終端設備規格的差異及用戶上網資費方案的不同等因素影響，建議民眾可依自身需求選擇適合的行動上網服務，也呼籲各界支持基地談建設，提升全國行動寬頻上網環境，享受更優質的上網速率。