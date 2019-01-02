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你我未必買得起！去年最賺錢的投資是藝術品、名酒及豪車

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▲▼ 英國畫家霍克尼（David Hockney）的《藝術家肖像畫：游泳池畔的兩個人》。（圖／達志影像／美聯社）

▲普普藝術大師霍克尼的畫作《藝術家肖像畫：游泳池畔的兩個人》創下在世藝術家作品拍賣紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

動盪的2018年畫下句點，去年幾乎所有類股都略有下滑，在這一系列痛苦的虧損中，美好的事物顯然深得投資人的心，包括葡萄酒、藝術品、古典豪車及高級鑽石等，多種奢侈品資產在2018年的表現都優於股票和債券。

華爾街日報報導，倫敦國際葡萄酒交易所（Liv-ex）主管Anthony Maxwell指出，「投資人尋找股票以外的資產，黃金的地位也不若以往。」

藝術品市場密切追蹤的指標Art Market Research的Art 100指數顯示，截自去年11月底的平均回報達10.6%。紐約佳士德拍賣行去年11月的拍賣會上，普普藝術大師霍克尼（David Hockney）的游泳池畔經典畫作，創下在世藝術家作品拍賣紀錄，以9030萬美元落錘。而根據Liv-ex 1000指數，去年葡萄酒的報酬率也達10.2%。

►泳池畫賣28億！霍克尼打破「在世藝術家作品」最貴紀錄

由於分析師擔心美中間的貿易緊張局勢及全球範圍內的經濟成長放緩，全球股市在上一季出現反轉，吐回去年的漲幅。今年標普500指數的回報下滑5.1%，而尋求現金等避險的資產的人增長了11.9%，持有黃金的人則減少了2.2%。

然而股市下跌是近期的趨勢，部分分析師預測未來幾個月股市可能會走強，奢侈品投資的趨勢則會反轉。洛杉磯資產管理公司Payden＆Rygel管理負責人Robin Creswell表示，葡萄酒是令人享受的東西，藝術則值得欣賞，「你可能會在高價市場中感受到上升氣流，但如果出現下跌趨勢，也不應該感到驚訝。」

▲紅酒。（圖／翻攝自Pixabay）

▲由於英鎊為葡萄酒主要交易貨幣，英鎊下跌為國際投資人創造一波買入機會。（圖／翻攝自Pixabay）

全球房地產諮詢公司Knight Frank的財富報告編輯Andrew Shirley表示，總會有一些因人們喜歡而存在的市場。Historic Automobile Group總監Dietrich Hatlapa也說，如果人們在股市獲利，就能將更多錢花在他們喜歡的東西上。

根據以色列研究機構Fancy Color Research Foundation統計，高端鑽石市場的投資報酬率在2018年前三季度穩定增長0.4%。Fancy Color Research Foundation主席Eden Rachminov表示，寶石可以幫助實現投資組合的多元化，價格幾乎不太波動。

另外，根據Historic Automobile Group的Top指數，雖然今年豪車的價格略有下降，不過仍是符合預期，古典豪車的回報略為下滑，但也明顯強於黃金、標普和斯托克歐洲600股指。

過去10年來，汽車一直是表現最佳的奢侈品投資，增長幅度達289%，葡萄酒的漲幅則為147%、珠寶增長幅度則為125%，古董家具及中國大陸陶瓷藝品的價值則略有下滑。

分析師指出，新興市場佔據了奢侈品需求增長的很大一部分，使得奢侈品價格也容易受到匯市影響。葡萄酒分析師指出，英國在2016年決定脫歐後，英鎊因政治不確定性出現大幅貶值，由於該貨幣為葡萄酒主要交易貨幣，因此為國際投資人創造一波買入機會。

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關鍵字：葡萄酒,名畫,豪車,鑽石,投資

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