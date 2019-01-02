元月新制上路　新制概念股後市看漲



▲2019年法人看好新制概念股。（資料來源／投顧整理；製表／記者劉姵呈）

記者劉姵呈／綜合報導

2019年一開始總計有7大類別如財政、金融、證券期貨、稅制、社福、內制、勞動等重大措施和新制上路，像是老人公寓加蓋電梯補助增加、2至4歲提供育兒津貼、基本工資調漲、新機車將加裝ABS，以及出廠新車加裝車道偏離警示系統等，法人看好與資本市場四大相關的新制概念股題材。

人生不外乎食衣住行育樂，此次與資本市場相關的新制題材大略分為四大方向：首先，飲食消費方面，跨年適逢四天連假，統一超（2912）、全家（5903）南北台灣重點區域迎來商機，平均單店來客數有較平日超過1倍以上的成長，加上這個月又有年菜預購持續加溫，民眾對溫暖型鮮食、商品需求增加，可望挹注銷售。

法人認為，統一超、全家今年股價表現有望相對其他類股為佳，年初今迄今仍有16%、23%報酬，在本益比仍高的情形下，仍須等待更好的進場時機。

第二，行車交通汽機車方面，隨著汽車走向自動輔助系統，與主動安全系統相關的夜視系統、安全警示系統等已被視為未來市場發展的主流。而主動安全系統的發展，像是行車記錄器、智慧行車雷達、車道偏移警示系統，像是華晶科（3059）除手機影像解決方案外，華晶科的車用鏡頭已切入納智捷及日系車廠，法人預期，隨著全球高階汽車逐步導入ADAS系統，應用擴大，業績有望同步成長。

第三，住家補助方面，今年起公寓只要過半數住戶同意即可申請加蓋電梯，補助金額從116萬提高到216萬元，相關個股如崇友（4506）計劃明年全面推動電梯聯網與雲端電梯監控系統，讓電梯運行安全由過去被動通知轉為主動式安全防護，也要積極開拓既有使用年限超過20年、約1萬台的老舊電梯更換新梯，有助帶動新電梯業務保持成長的動能。

第四，育樂方面，今年8月起，全國家庭中有2至4歲孩童可領每月2,500元育兒津貼，若是家中有第三名以上的子女，加發每月1,000元。接著進入冬換裝，可以關注的個股如麗嬰房（2911）嬰幼童內著保暖衣外套高單價挹注，有望帶動12月營收攀升；而鎖定幼童（學齡前、小學低年級）課程的三貝德（8489）也有望受惠。

整體而言，今日大多公司股價受到大盤下殺近200點影響全數下跌，但法人認為「新制概念股」短期可以躲開政經議題的不確定性，以及在外資態度尚未明朗化之下，為長線投資最好的防護傘。

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