　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

中油不信任董事長公投暫緩　再給時間觀察

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼▲過去工會提出要在會員大會中進行公投，希望中油董事長戴謙下台，不過考量社會份圍，因此暫緩公投。（圖／記者馮建棨攝）

▲過去工會提出要在會員大會中進行公投，希望中油董事長戴謙下台，不過考量社會份圍，因此暫緩公投。（圖／資料照／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

原本台灣石油工會打算在1月中的會員大會中舉行公投，希望藉此要求董事長戴謙下台，不過今天（2日）召開臨時理事會，經過工會理事會是充分討論，審慎衡酌政府處理態度、當前社會氛圍及整體情勢發展等各項主客觀因素後，才決議「暫緩投票」。

據了解，台灣中油董事長戴謙上任一年多，任內中油發生多起工安意外及95問題油隨口答應賠償，中油工會在10月底就到中油董事會抗議，說問題油賠償只由董事長戴謙一人決策，藐視董事會組成，相關決策過程草率，且退費相關賠償配套拖到實施前一天才決定，基層員工相當不滿。

臺灣石油工會理事長莊爵安表示，中油董事長戴謙空降中油公司滿一年，原本仍無心本業、對石化專業外行，且經營能力與領導統御備受爭議，工會希望藉由對「董事長信任投票」完整及正確的向外界表達基層員工心聲。不過「公投案」推出後發笑，引發政府及社會關注，行政院秘書長卓榮泰、經濟部長沈榮津多次與工會進行溝通，幹部們已充分感受到政府想要解決問題的態度及誠意，因此在衡酌整體情勢後，才決定暫緩投票，不過後續則看公司變化再決定是否再起動。

▼過去工會提出要在會員大會中進行公投，希望中油董事長戴謙下台，不過考量社會份圍，因此暫緩公投。 （圖／記者屠惠剛攝）

▲▼過去工會提出要在會員大會中進行公投，希望中油董事長戴謙下台，不過考量社會份圍，因此暫緩公投。 （圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
法拉利姐公開親生兒子！「證明女人身」：我不是死人妖
韓國瑜向蔡英文提兩岸「3必須」　他酸爆：等你當總統再説

關鍵字：中油,工會,董事長,戴謙,不信任,工會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

你我未必買得起！去年最賺錢的投資是藝術品、名酒及豪車

新總經理都還沒上任先人事整頓？遠傳被爆裁員10%

中油不信任董事長公投暫緩　再給時間觀察

台苯公司派控吳乃仁假退出真倒戈　要求立即退出董事會

股民哀號！台股新春紅盤暴跌173點失守9600　電金傳權值股翻臉拖累

致電銀行告知才算！　剪信用卡前必注意5大事項

快買！去年一枝獨秀走揚的日圓　2019繼續看升

台酒酒香拌麵醬油包出包　已回收百袋

美股表現2008年後最慘　外媒：投資人應抱持謹慎心態迎接新年

區塊鏈在伊斯蘭金融圈發酵　除提高交易安全也符合教義

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

你我未必買得起！去年最賺錢的投資是藝術品、名酒及豪車

新總經理都還沒上任先人事整頓？遠傳被爆裁員10%

中油不信任董事長公投暫緩　再給時間觀察

台苯公司派控吳乃仁假退出真倒戈　要求立即退出董事會

股民哀號！台股新春紅盤暴跌173點失守9600　電金傳權值股翻臉拖累

致電銀行告知才算！　剪信用卡前必注意5大事項

快買！去年一枝獨秀走揚的日圓　2019繼續看升

台酒酒香拌麵醬油包出包　已回收百袋

美股表現2008年後最慘　外媒：投資人應抱持謹慎心態迎接新年

區塊鏈在伊斯蘭金融圈發酵　除提高交易安全也符合教義

習近平主張「中國人不打中國人」　綠委酸：圖博人非中國人？

HTC U11+降3千搶新年換機潮　外媒評最超值旗艦機

台北跨年開場爆冷收視仍第一！壓軸「張惠妹」收視最高點

網狂敲碗春節加班車！台鐵「壓公布期限」　承諾照元旦推北花優惠

亞足賽／世界盃爆紅大迫勇也　新星堂安律入陣日本問鼎第五冠

就是愛洋基？馬查多IG偷偷追蹤洋基人！

2019新竹馬獎盃　結合在地特色設計感十足

僅當「90分鐘」市長！墨國地方市長剛宣誓就職...半路遭槍殺

章澤天「爆粗口截圖」瘋傳…爆和劉強東離婚　章父回應了！

宜蘭轉運站商家全熄燈　旅客：太誇張了！

又要買彩券了！一句話撩妹子　沒有閃光GET還被回：祝中獎

財經熱門新聞

港大亨拿下台北雙子星　驚人創業..

青年創業家曾被罵騙子　卻短短2..

台北雙子星設計圖曝光　108盒..

哈日族荷包又縮水！日圓今創25..

彰化卡離岸風電　經濟部盼放行

從無名養雞農到全球富豪榜　他成..

勞工紓困貸款將開辦　年息1.3..

能源政策未明　經部規劃月底說清..

無薪假統計數字再飆升　又是因為..

銀行無摺存款3萬元以上要留身分..

風電業者發聯合聲明爭5.8元躉..

5G通訊市場空缺誰補　Noki..

新年到！買這10檔股票　讓你一..

金融業必看！金管會9大新制　2..

更多熱門

相關新聞

七大工會相挺　支持郭國文選立委

台南七大工會及實業工會眾多理事長及幹部們，選在2019年的第1天聯合相挺郭國文參加台南市第2選區立委補選，陳美靜理事長表示郭國文工運經歷完整，過去曾擔任台灣勞工陣線秘書長、首任全國產業總工會秘書長從事工運11年多，所以公開相挺郭國文，支持郭國文補選台南立委，從國會為勞工權益發聲。

瓦斯月省2顆茶葉蛋　天然氣調2.99%

天然氣跟桶裝瓦斯有差異天冷用氣要注意

1月瓦斯可望降價　天然氣漲3％

中油內賊盜賣2公噸觸媒　市價700萬

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

月老指示直接上　他衝了下場超慘

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

前HBL球星　遭爆騙財

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面