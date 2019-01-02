中油不信任董事長公投暫緩　再給時間觀察

▲過去工會提出要在會員大會中進行公投，希望中油董事長戴謙下台，不過考量社會份圍，因此暫緩公投。（圖／資料照／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

原本台灣石油工會打算在1月中的會員大會中舉行公投，希望藉此要求董事長戴謙下台，不過今天（2日）召開臨時理事會，經過工會理事會是充分討論，審慎衡酌政府處理態度、當前社會氛圍及整體情勢發展等各項主客觀因素後，才決議「暫緩投票」。

據了解，台灣中油董事長戴謙上任一年多，任內中油發生多起工安意外及95問題油隨口答應賠償，中油工會在10月底就到中油董事會抗議，說問題油賠償只由董事長戴謙一人決策，藐視董事會組成，相關決策過程草率，且退費相關賠償配套拖到實施前一天才決定，基層員工相當不滿。

臺灣石油工會理事長莊爵安表示，中油董事長戴謙空降中油公司滿一年，原本仍無心本業、對石化專業外行，且經營能力與領導統御備受爭議，工會希望藉由對「董事長信任投票」完整及正確的向外界表達基層員工心聲。不過「公投案」推出後發笑，引發政府及社會關注，行政院秘書長卓榮泰、經濟部長沈榮津多次與工會進行溝通，幹部們已充分感受到政府想要解決問題的態度及誠意，因此在衡酌整體情勢後，才決定暫緩投票，不過後續則看公司變化再決定是否再起動。

▼過去工會提出要在會員大會中進行公投，希望中油董事長戴謙下台，不過考量社會份圍，因此暫緩公投。 （圖／記者屠惠剛攝）