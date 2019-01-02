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台苯公司派控吳乃仁假退出真倒戈　要求立即退出董事會

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▲▼台苯記者會。（圖／記者馮建棨攝）

▲台苯今天召開董事會通過臨時股東會地點將改為高雄福華飯店，公司派召開記者會要求吳乃仁家族立即退出台苯董事會，讓公司健全發展。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

台苯（1310）經營權之爭越演越烈，今天（2日）召開董事會討論月底臨時股東會地點，將改到高雄福華飯店，台苯公司派今天出面開記者會痛批，「董事長吳怡青真倒戈，吳乃仁的不介入是假中立」。

據了解，公司派的孫鐵漢陣營對上市場派的林文淵，雙方持股相當都在爭取新的董事提名，其中臨時股東會就成雙方爭奪的戰場。過去市場派董事林文淵希望股東會召開的地點應該要以交通方便、公開透明的情況，因此提議希望將股東會地點從台苯高雄林園廠移到高雄福華飯店，面對爭議公司派孫鐵漢則是強烈反對。

台苯董事劉正元率領台苯發言人仲崇國、總經理吳清典等人召開記者會，總經理吳清典表示，站在公司立場，全體股東及投資大眾、員工利益來談，過去六年由現任經營團隊寫下優異經營績效，在2013年林文淵任董事長之前，台苯走過2011及2012年的努力，已經轉虧為盈，不過這幾年卻讓努力付諸流水。

吳清典還說，過去台苯努力經營，但是公司需要重新出發，因此會有些作為需要改革，不過高額薪資的不見下修，吳清典指控林文淵勾結薪資委員會自肥調高薪資，董事長吳怡青無作為繼續享受高薪。今天股東會通過月底股東臨時會地點從台苯林園廠改福華飯店，這事不尊重董事會。

劉正元表示，林文淵提出變更股東會地點，推翻過去在去年10月底董事會的決議，質疑在廠區以外的地方開董事會會有疑慮，過去股東會也曾發生流血衝突，擔憂股東會會有變化。

台苯表示，吳乃仁在去年11開始對外放話說「不介入台苯經營權之爭」，要讓女兒吳怡青及兒子吳怡翰不再擔任台苯董事及接受台苯任何職務，但是在今天的董事會上完全遭推翻，質疑吳乃仁說「不介入」是「假中立、真倒戈」。

台苯要求，吳乃仁立即兌現退出台苯董事會，讓公司派與市場派雙方正面對決，讓月底股東會能順利圓滿，才能讓公司穩健經營。

▼台苯今天召開董事會通過臨時股東會地點將改為高雄福華飯店，公司派召開記者會要求吳乃仁家族立即退出台苯董事會，讓公司健全發展。台苯董事劉正元。（圖／記者馮建棨攝）
▲▼台苯記者會。（圖／記者馮建棨攝）

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關鍵字：公司派,市場派,林文淵,劉正元,台苯,經營權,股東會

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